ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.
Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Μαντί Καμαρά ο οποίος ακολούθησε μέρος της προπόνησης, την ίδια στιγμή που ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με θεραπεία.
Ουσιαστικά ο Δικέφαλος ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:
«Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (08.09) στη Νέα Μεσημβρία, εν αναμονή της επιστροφής των διεθνών.
Με ορίζοντα το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ ξεκίνησε η εβδομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και τουρνουά στο φινάλε.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Μαντί Καμαρά έκανε ένα μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.
Την Τρίτη ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».
