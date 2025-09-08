ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Μαντί Καμαρά ο οποίος ακολούθησε μέρος της προπόνησης, την ίδια στιγμή που ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με θεραπεία.

Ουσιαστικά ο Δικέφαλος ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (08.09) στη Νέα Μεσημβρία, εν αναμονή της επιστροφής των διεθνών.

Με ορίζοντα το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ ξεκίνησε η εβδομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και τουρνουά στο φινάλε.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Μαντί Καμαρά έκανε ένα μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Την Τρίτη ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».