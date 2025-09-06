Απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Νοκ-άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Ντεσπόντοφ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την παρουσία του στην Εθνική Βουλγαρίας.

Ο 28χρονος εξτρέμ υπέστη θλάση στον μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός δράση για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, με τον Ραζβάν Λούτσεσκου να μη τον υπολογίζει για τα επόμενα ματς του Δικεφάλου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντεσπόντοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, όπου και διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Ντεσπόντοφ

Η δουλειά συνεχίζεται στη Νέα Μεσημβρία και μάλιστα υψηλούς ρυθμούς κι εντάσεις, με στόχο η ομάδα να εμφανιστεί έτοιμη στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι τακτικής και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν παιχνίδια 1 Vs 1. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα υψηλής έντασης.

Ο Μαντί Καμαρά κι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου και διαπιστώθηκε πως έχει μία θλάση στον δεξί τετρακέφαλο. Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες.

Την Κυριακή (07.09) η ομάδα έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (08.09) στις 18:00“, αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΠΑΟΚ.