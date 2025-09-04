Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Τετάρτης (3/9/25) στην εθνική Βουλγαρίας, με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του βορρά είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με την κατάσταση του Ντεσπόντοφ και περιμένουν με αγωνία τις εξετάσεις του.

Παρότι ο Ντεσπόντοφ είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, κάνοντας και σχετικές δηλώσεις, τελικά η κατάσταση με τον Βούλγαρο ποδοσφαιριστή σημάνει συναγερμό στον ΠΑΟΚ.

Ο Ντεσπόντοφ, η Ισπανία και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Όπως μάλιστα ενημερώθηκαν οι «ασπρόμαυροι» ο 28χρονος ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και γι αυτό τον λόγο δεν κατάφερε να βγάλει το πρόγραμμα της ομάδας. Αυτό μάλιστα σημαίνει πως ο Ντεσπόντοφ θα χάσει τον σημερινό (4/9/25) αγώνα της Βουλγαρίας κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορικά με την κατάστασή του, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να γίνει γνωστό το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος του.