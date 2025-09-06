sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα γενέθλια της Τούμπας και το νέο γήπεδο
Ποδόσφαιρο 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:06

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα γενέθλια της Τούμπας και το νέο γήπεδο

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 66 χρόνια ζωής από τα εγκαίνια του γηπέδου της Τούμπας, η οποία κάνει λόγο και για τη Νέα Τούμπα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Το γήπεδο της Τούμπας, η έδρα του ΠΑΟΚ, κλείνει σήμερα (6/9) τα 66 χρόνια από τα εγκαίνιά του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γιόρτασε την επέτειο στα social media, με μία δημοσίευση.

Παράλληλα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανυπομονεί για τη δημιουργία της Νέας Τούμπας, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να αναφέρει ότι ήρθε ο καιρός να αλλάξει το σπίτι της ομάδας, χωρίς όμως να αλλάξει η ψυχή του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια… Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του. Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..»

View this post on Instagram

A post shared by PAOK FC (@paok_fc)

Headlines:
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα

Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Γιάννης Κουριδάκος
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας μόλις 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Παρί που θεωρεί πως ο παίκτης ρισκάρισε αδικαιολόγητα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»
Champions League 06.09.25

Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»

Αναφορά στον Ολυμπιακό και την επιστροφή του στα «αστέρια», όπως και τον «αρχιτέκτονα» αυτής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει η Μπαρτσελόνα στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την κλήρωσή της με τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
ΔΕΘ 2025 06.09.25

Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Παρακολουθήστε ζωντανά, στο in, την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 19:39

Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, μετά το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Γιάννης Κουριδάκος
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο