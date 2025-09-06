Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα γενέθλια της Τούμπας και το νέο γήπεδο

Το γήπεδο της Τούμπας, η έδρα του ΠΑΟΚ, κλείνει σήμερα (6/9) τα 66 χρόνια από τα εγκαίνιά του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γιόρτασε την επέτειο στα social media, με μία δημοσίευση.

Παράλληλα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανυπομονεί για τη δημιουργία της Νέας Τούμπας, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να αναφέρει ότι ήρθε ο καιρός να αλλάξει το σπίτι της ομάδας, χωρίς όμως να αλλάξει η ψυχή του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια… Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του. Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..»