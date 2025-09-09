Στα δικαστήρια η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζει το θέμα με το Ολυμπιακό Στάδιο η Κηφισιά καθώς ο Παναθηναϊκός λόγω της σύμβασης με το ΟΑΚΑ μπλοκάρει τη χρησιμοποίησή του ως έδρα από την ομάδα των βορείων προαστίων παρότι ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με εξαίρεση τα ματς της Ευρώπης που θα δίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όπως ειπώθηκε στο ΔΣ της Super League η Κηφισιά θα πάει στα δικαστήρια τον Παναθηναϊκό, καταγγέλλοντας τη σύμβασή του με το ΟΑΚΑ ως καταχρηστική. Σύμφωνα με πληροφορίες η Κηφισιά έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου για την ενοικίασή του αλλά δεν συναινεί ο Παναθηναϊκός.

Ως γνωστόν ο αγώνας της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Κηφισιά-Παναθηναϊκός, με απόφαση του ΔΣ της Super League ορίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η πλευρά της Κηφισιάς προσπαθούσε να βρει συμβιβαστικές λύσεις, αλλά πλέον αλλάζει κατεύθυνση και τρόπο λειτουργίας στο γηπεδικό θέμα, με σκοπό να βρει μόνιμη λύση. Για αυτό και, όπως ειπώθηκε στο ΔΣ της Super League, θα προσπαθήσει να βρει λύση μέσω της δικαστικής οδού, στρεφόμενη κατά του Παναθηναϊκού.