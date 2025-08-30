Η UEFA δεν έχει πρόβλημα για ξένους διαιτητές στα ντέρμπι της Super League

Μπορεί η UEFA να έστειλε επιστολή, η οποία είναι οδηγία και όχι ντιρεκτίβα, για περιορισμό των ξένων διαιτητών που σφυρίζουν στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, όμως δεν έχει πρόβλημα ο Λανουά να συνεχίσει με την ίδια συνταγή. Ηδη, ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ ενημέρωσε την UEFA για την απόφασή του να συνεχίσει με την ίδια συνταγή, επειδή οι Ελληνες δεν είναι έτοιμοι να μπουν στα βαθιά, κάτι που σύμφωνα με τον Λανουά θα συμβεί σε 4-5 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας είχε επικοινωνία με στελέχη της UEFA και εξήγησε τους λόγους που θα συνεχίσει με ξένους διαιτητές και από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δεν είχαν πρόβλημα επειδή η επιστολή του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαιτησίας, Ρομπέρτο Ροσέτι στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση ήταν οδηγία και όχι ντιρεκτίβα. «Οδηγός» είναι η προηγούμενη σεζόν που στα περισσότερα ντέρμπι δεν δημιουργήθηκαν εντάσεις λόγω της διαιτησίας, άρα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η συνταγή.

Επίσης, η ΚΕΔ, μέσω της ΕΠΟ, προέβη σε διερευνητικές επαφές με τις ΠΑΕ αλλά το θέμα δεν τέθηκε καν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, επειδή κρίθηκε ότι δεν θα περνούσε! Ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Λανουά στην Ελλάδα είναι επειδή υποσχέθηκε ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι και για αυτό προτιμήθηκε ξένος αρχιδιαιτητής από το πάνω ράφι, όπως ο Γάλλος, που επίσης έχει συνεργάτες υψηλού επιπέδου (τον Ιταλό Βαλέρι που σφύριζε σημαντικά ματς και τον Ισπανό Αλόνσο που έμπαινε βοηθός σε ελίτ ρέφερι της Ισπανίας).

Η UEFA εξακολουθεί να περιβάλει με εμπιστοσύνη την τωρινή ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο. Άλλωστε, ο Ροσέτι έδωσε το παρών στο χειμερινό σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Δεν έχει ξαναγίνει να έρθει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαιτησίας για να κάνει μάθει σε σεμινάριο Ελλήνων διαιτητών.

Σχετικά, με τους ξένους διαιτητές που έφερε ο Λανουά το πρόσημο είναι θετικό. Ειδικά στην κανονική περίοδο. Τρία ματς σφύριξε ο Γερμανός Οσμερς, από δυο οι Γερμανοί Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Στέγκεμαν, όπως και ο Σλοβένος Βίντσιτς και από ένα ο Γερμανός Στίλερ (σ.σ. στη φωτογραφία), ο Ιταλός Παϊρέτο, ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς, ο Νορβηγός Εσκάς, ο Σουηδός Νίμπεργκ, ο Πορτογάλος Βερίσιμο και ο Δανός Κρονγκ.

Στα πλέι οφ ήρθαν οι Γερμανοί Μπριχ, Αϊτεκίν, Τσβάιερ, Οσμερς, Στέγκεμαν, Στορκς, ο Αλβανός Γκιόργκι, ο Λετονός Τρεϊμάνις, ο Τούρκος Μέλερ (για πρώτη φορά Τούρκος διαιτητής σφύριξε ματς μεταξύ ελληνικών ομάδων), ο Ιταλός Κολόμπο και ο Πολωνός Σίλβεστρτζακ.

Σε αυτούς προσθέστε και τον Πολωνό ελίτ διαιτητή Σίμον Μαρτσίνιακ, ο οποίος σφύριξε τον τελικό Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-0.