Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Πήρε ΟΚ από την UEFA η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 10:30

Πήρε ΟΚ από την UEFA η Μπαρτσελόνα

Λόγω εργασιών στο «Καμπ Νόου», εκτός έδρας το πρώτο ματς της Μπάρτσα στο Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Η UEFA φαίνεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» στην Μπαρτσελόνα για να ξεκινήσει τη φετινή πορεία της στο Champions League ως φιλοξενούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες της Catalunya Ràdio. Η απόφαση αυτή, αν και ανεπίσημη προς το παρόν, δίνει στους «μπλαουγκράνα» πολύτιμο χρόνο, καθώς το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στη διοργάνωση δεν θα διεξαχθεί στις 16-18 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει το πρόγραμμα για την πρεμιέρας, αλλά στις 30 Σεπτεμβρίου ή 1 Οκτωβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι, ο σύλλογος ελπίζει να κερδίσει δύο επιπλέον εβδομάδες για να μπορέσει να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Spotify Camp Nou και να εξασφαλίσει την άδεια πρώτης χρήσης από τον Δήμο Βαρκελώνης.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επισκέφθηκε την Πέμπτη τις εργασίες στο γήπεδο, καθώς υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί της υποχρεώνουν κάθε ομάδα να δώσει όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων στο ίδιο γήπεδο, είτε αυτό είναι το Camp Nou είτε το Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ. Η απόφαση για το πού θα αγωνιστεί τελικά η Μπαρτσελόνα πρέπει να κοινοποιηθεί στην UEFA έως τις 28 Αυγούστου, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, να κρατά ακόμη ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παρόμοιο ζήτημα υπάρχει και στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς οι τρεις πρώτες αγωνιστικές έχουν οριστεί εκτός έδρας για τους Καταλανούς. Το πρώτο εντός έδρας ματς στη LaLiga έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο της 14ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα πραγματοποιηθεί στο Spotify Camp Nou ή στο Μοντζουίκ. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος της πόλης, Άλμπερτ Μπατλιέ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μπαρτσελόνα να παραμείνει για αρκετούς ακόμη μήνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από την επιστροφή των «μπλαουγκράνα» στο ιστορικό τους σπίτι.

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
