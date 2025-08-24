Πήρε ΟΚ από την UEFA η Μπαρτσελόνα

Η UEFA φαίνεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» στην Μπαρτσελόνα για να ξεκινήσει τη φετινή πορεία της στο Champions League ως φιλοξενούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες της Catalunya Ràdio. Η απόφαση αυτή, αν και ανεπίσημη προς το παρόν, δίνει στους «μπλαουγκράνα» πολύτιμο χρόνο, καθώς το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στη διοργάνωση δεν θα διεξαχθεί στις 16-18 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει το πρόγραμμα για την πρεμιέρας, αλλά στις 30 Σεπτεμβρίου ή 1 Οκτωβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι, ο σύλλογος ελπίζει να κερδίσει δύο επιπλέον εβδομάδες για να μπορέσει να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Spotify Camp Nou και να εξασφαλίσει την άδεια πρώτης χρήσης από τον Δήμο Βαρκελώνης.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επισκέφθηκε την Πέμπτη τις εργασίες στο γήπεδο, καθώς υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί της υποχρεώνουν κάθε ομάδα να δώσει όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων στο ίδιο γήπεδο, είτε αυτό είναι το Camp Nou είτε το Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ. Η απόφαση για το πού θα αγωνιστεί τελικά η Μπαρτσελόνα πρέπει να κοινοποιηθεί στην UEFA έως τις 28 Αυγούστου, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, να κρατά ακόμη ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Παρόμοιο ζήτημα υπάρχει και στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς οι τρεις πρώτες αγωνιστικές έχουν οριστεί εκτός έδρας για τους Καταλανούς. Το πρώτο εντός έδρας ματς στη LaLiga έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο της 14ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα πραγματοποιηθεί στο Spotify Camp Nou ή στο Μοντζουίκ. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος της πόλης, Άλμπερτ Μπατλιέ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μπαρτσελόνα να παραμείνει για αρκετούς ακόμη μήνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από την επιστροφή των «μπλαουγκράνα» στο ιστορικό τους σπίτι.