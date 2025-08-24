Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3: Επική ανατροπή και «απόδραση» με το διπλό!

Τι κι αν βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο; Η Μπαρτσελόνα γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, επικράτησε με 3-2 στην έδρα της αξιόμαχης Λεβάντε για τη δεύτερη αγωνιστική και έκανε το 2Χ2 στη La Liga.

Τιμήθηκε από τους γηπεδούχους για την προσφορά του στον σύλλογο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Βιθέντε Ιμπόρα, πριν τη σέντρα και αποθεώθηκε.

Η άμυνα των Καταλανών είχε πολλά προβλήματα στις μεταβάσεις και στο 8′ η Λεβάντε σκόραρε με τον Μοράλες, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 15′ όμως ο Ρομέρο έφυγε στην κόντρα, απέφυγε σαν σταματημένο τον Κουμπαρσί και πλάσαρε για το 1-0. Ο Φεράν στο 28′ έχασε καλή ευκαιρία για την Μπάρτσα, αλλά στο 36′ ο ίδιος σημάδεψε ολομόναχος το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 45′ ήταν σειρά του Ραφίνια για να χάσει μεγάλη ευκαιρία και στο 45+4′ η Λεβάντε έφυγε στην κόντρα μετά από κακό φάουλ του Γιαμάλ και κέρδισε πέναλτι μέσω VAR για χέρι του Μπαλντέ. Ο Μοράλες εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-0. Κάπου εκεί πολλοί ίσως πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα για την πρώτη γκέλα της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, αλλά έκαναν λάθος.

Στο 48′ ο Κούνατ είχε την απάντηση στο μακρινό σουτ του Γιαμάλ, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα ο Πέδρι με απίθανο σουτ έκανε το 1-1. Στο 52′ ήρθε και το 2-2 όταν ο Ραφίνια εκτέλεσε κόρνερ και ο Φεράν με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μοράλες και Αντρές έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για τη Λεβάντε στο 53′ και το 54′ και στη συνέχεια οι «μπλαουγκράνα» πίεσαν για την ανατροπή.

Μεγάλη ευκαιρία όμως δυσκολεύονταν να φτιάξουν και η λύση ήρθε με ένα αυτογκόλ. Στο 90+1′ ο Γιαμάλ έκανε γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής και ο Καμπέγιο άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-3 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Λεβάντε: Κούνατ, Τολγιάν, Ντέλα, Καμπέγιο, Ουντόντο, Σάντσεθ(75’ Πάμπιν), Ρέι, Αντρές, Μπρουγκούε(78’ Έσπι), Μοράλες(59’ Άλβαρες), Ρομέρο(78’ Λοσάδα)

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Αραούχο(76’ Κρίστενσεν), Έρικ Γκαρσία(85’ Κουντέ), Κουμπαρσί, Μπαλντέ(76’ Λεβαντόφσκι), Κασαδό(46’ Γκάβι), Πέδρι, Ραφίνια, Ράσφορντ(46’ Όλμο), Τόρες, Γιαμάλ

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 22/8

Μπέτις-Αλαβές 1-0

Σάββατο 23/8

Mαγιόρκα-Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3

Κυριακή 24/8

Οσασούνα-Βαλένθια (18:00)

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα (20:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ (20:30)

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)

Δευτέρα 25/8

Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγεκάνο (20:30)

Σεβίλλη-Χετάφε (22:30)

Η βαθμολογία:

H επόμενη (3η) αγωνιστική:

Παρασκευή 29/8

Έλτσε-Λεβάντε (20:30)

Βαλένθια-Χετάφε (22:30)

Σάββατο 30/8

Aλαβές-Ατλέτικο (18:00)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (20:00)

Tζιρόνα-Σεβίλλη (20:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα (22:30)

Κυριακή 31/8

Θέλτα-Βιγιαρεάλ (18:00)

Μπέτις-Μπιλμπάο (20:00)

Εσπανιόλ-Οσασούνα (20:30)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Μπαρτσελόνα (22:30)