Η Μπαρτσελόνα ξανασκέφτεται το «Μονζουίκ»

Η Μπαρτσελόνα είχε προγραμματίσει την επιστροφή της στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou στις 14 Σεπτεμβρίου, στο παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Ωστόσο, η επιστροφή αυτή γίνεται όλο και πιο αβέβαιη, καθώς το σωματείο της Βαρκελώνης δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα και άδειες. Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργων, το οποίο είναι αναγκαίο για να εκδοθεί στη συνέχεια η άδεια πρώτης χρήσης από τον Δήμο και να ανοίξει το γήπεδο για το κοινό, δεν έχει ακόμη παραδοθεί.

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι μέχρι τις 28 Αυγούστου, η Μπαρτσελόνα πρέπει να δηλώσει στην UEFA ποιο θα είναι το γήπεδό του για τους αγώνες της League Phase του Champions League. Και οι ευρωπαϊκοί αγώνες πρέπει να διεξάγονται στο ίδιο γήπεδο μέχρι τον Ιανουάριο.

Αν και στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» διατηρούν την ελπίδα πως θα αποκτήσουν τις άδειες εγκαίρως και θα καταφέρουν να ανοίξουν μέρος του Camp Nou με χωρητικότητα 27.000 θεατών, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο επιστροφής στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονζουίκ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απλό, αφού δύο ημέρες πριν τον κρίσιμο αγώνα με τη Βαλένθια, έχει προγραμματιστεί συναυλία στο στάδιο.

Σε περίπτωση που το Camp Nou δεν είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η επιστροφή στο Μονζουίκ δεν θα είναι προσωρινή, αλλά θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, με φόντο την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στους ομίλους.

Ένα ακόμα δίλημμα για τη διοίκηση είναι το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης δύο διαφορετικών γηπέδων —του Μονζουίκ για την Ευρώπη και του Camp Nou για τη La Liga— κάτι που αρχικά είχε απορριφθεί, αλλά πλέον τίθεται ξανά στο τραπέζι, λόγω της οικονομικής υπεροχής του Camp Nou σε έσοδα από εισιτήρια και φιλάθλους.

Η τελική απόφαση αναμένεται άμεσα, καθώς η διορία προς την UEFA λήγει σε λίγες ημέρες και ο χρόνος πιέζει.