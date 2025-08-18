Η Μπαρτσελόνα κόβει μόνο από το μπάσκετ

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι για τη σεζόν 2025-26 θα διαθέσει 56 εκατομμύρια ευρώ στη μισθολογική δαπάνη των επαγγελματικών τμημάτων της, με μοναδική περικοπή αυτή στο μπάσκετ. Συγκεκριμένα, η κατανομή θα γίνει ως εξής: 28,75 εκατ. ευρώ για το μπάσκετ (μείωση 2,75 εκατ. σε σχέση με την περσινή περίοδο), 13,75 εκατ. για το γυναικείο ποδόσφαιρο, 7,5 εκατ. για το χάντμπολ, 4 εκατ. για το ποδόσφαιρο σάλας και 2 εκατ. για το χόκεϊ επί τροχού.

Ο διευθυντής των επαγγελματικών τμημάτων, Τσάβι Ο’Κάλαχαν, παρουσίασε τους αριθμούς σε συνέντευξη Τύπου στη Θιουδάδ Ντεπορτίβα, εξηγώντας πώς οι κανόνες του financial fair play της La Liga επηρεάζουν όλα τα αθλήματα του συλλόγου, πέραν του ανδρικού ποδοσφαίρου. Όπως τόνισε, το μπάσκετ είναι το μοναδικό τμήμα που θα δει μείωση στη μισθολογική του δαπάνη, ενώ το γυναικείο ποδόσφαιρο θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά 1 εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστικό σε ένα ολοένα πιο ακριβό μεταγραφικό περιβάλλον.

Ο Ο’Κάλαχαν αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της εγγύησης ύψους 7 εκατ. ευρώ που κατέβαλαν από την προσωπική τους περιουσία τα μέλη της διοίκησης Λαπόρτα, εξαιτίας υπέρβασης στον προϋπολογισμό της «μη εγγράψιμης» μισθολογικής δαπάνης της προηγούμενης σεζόν. Η LaLiga διαχωρίζει ανάμεσα στη μισθολογική δαπάνη που σχετίζεται με παίκτες και προπονητές του πρώτου ανδρικού ποδοσφαιρικού τμήματος (εγγράψιμη) και σε εκείνη που αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, τις ακαδημίες, τις ακαδημίες Barça Academy, τα ερασιτεχνικά τμήματα και τα υπόλοιπα επαγγελματικά τμήματα (μη εγγράψιμη). Για το 2025-26, το σύνολο αυτής της «μη εγγράψιμης» δαπάνης θα φτάσει τα 95 εκατ. ευρώ, από 91 εκατ. πέρυσι.

Όπως ανέφερε, το μπάσκετ και το γυναικείο ποδόσφαιρο κινήθηκαν εντός προϋπολογισμού την προηγούμενη χρονιά, ενώ μικρή υπέρβαση καταγράφηκε στο χάντμπολ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης προήλθε από το πρώτο ανδρικό ποδοσφαιρικό τμήμα και τις ακαδημίες, με μπόνους και πρόσθετες μεταβλητές να επιβαρύνουν το συνολικό ποσό.

Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ο Ο’Κάλαχαν τόνισε πως η αγορά βρίσκεται σε φάση «πληθωρισμού», γεγονός που αναγκάζει τον σύλλογο να αυξήσει τις απολαβές για να διατηρήσει τα κορυφαία ονόματα, ενώ παράλληλα πρέπει να επενδύσει πιο επιλεκτικά στις μεταγραφές και να αξιοποιήσει την ακαδημία. Παρόμοια κατάσταση διαμορφώνεται και στο μπάσκετ, λόγω της δυναμικής εισόδου κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή στην Ευρωλίγκα, κάτι που ανεβάζει τα κόστη και δυσκολεύει τη διατήρηση ανταγωνιστικότητας.

«Ίσως να μην είμαστε η ομάδα που ξοδεύει τα περισσότερα στην Ευρώπη σε καμία από τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες, αλλά τα μπάτζετ μας επιτρέπουν να παραμένουμε ανταγωνιστικοί», υπογράμμισε ο Ο’Κάλαχαν, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι «η LaLiga υπερισχύει όλων των αθλημάτων».