Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Ξεκίνημα με άνετη νίκη για την Μπαρτσελόνα στη La Liga καθώς για την πρεμιέρα επικράτησε με 3-0 της Μαγιόρκα εκτός έδρας. Όλα κρίθηκαν από το πρώτο μέρος με τα δύο γρήγορα γκολ των Καταλανών και τις δύο αποβολές των γηπεδούχων που ακολούθησαν ενώ το… κερασάκι έβαλε ο Λαμίν Γιαμάλ με το πρώτο γκολ με το «10» στην πλάτη.

Μόλις στο 7’ η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ όταν ο Γιαμάλ έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ραφίνια με κεφαλιά έγραψε το 1-0 για το πρώτο μπλαουγκράνα γκολ της σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν επικίνδυνοι στην κόντρα και στο 21’ είχαν καλή ευκαιρία με τον Μουρίκι, με τον Γκαρθία να μπλοκάρει.

Δύο λεπτά μετά ήρθε το 2-0 για την Μπάρτσα σε μία περίεργη φάση. Ο Γιαμάλ έκανε δυνατό σουτ, ο Ραΐγιο έβαλε το κεφάλι του στην μπάλα και έπεσε κάτω ζαλισμένος. Ο διαιτητής όμως δεν σφύριξε και στη συνέχεια της φάσης ο Φεράν με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τους μισούς παίκτες της Μαγιόρκα να παίζουν και τους άλλους να έχουν σταματήσει.

Κάπου εκεί χάθηκε η ψυχραιμία στους νησιώτες που διαμαρτυρήθηκαν έξαλλα και στο 34’ αποβλήθηκε ο Μορλάνες με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Γιαμάλ. Την πρώτη την είχε δει για διαμαρτυρία στο φάση του 2-0. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 39’ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και ο Μουρίκι (μέσω VAR) για προβολή με τις τάπες στο κεφάλι του Γκαρθία. Εκεί χάλασε τελείως το παιχνίδι αφού διαλύθηκαν οι ισορροπίες.

Παρότι κανείς θα περίμενε πάντως πως η συνέχεια θα ήταν καταιγιστική για την Μπαρτσελόνα, αυτό δεν συνέβη αφού το προβάδισμα και οι αποβολές έφεραν χαλάρωση στους παίκτες του Φλικ και οι ευκαιρίες ήταν λιγοστές. Ο Ρομάν έκανε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Όλμο στο 58’, η Μπάρτσα είχε δύο δοκάρια με Ραφίνια στο 59’ και Όλμο στο 69’ ενώ το τρίτο γκολ ήρθε τελικά στην τελευταία φάση του ματς.

Με τρομερή ενέργεια και σουτ ο Γιαμάλ έγραψε το 0-3 στο 90+4’, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με το «10» στην πλάτη. Το είχε ψάξει πολύ αυτό το γκολ νωρίτερα στο παιχνίδι και το βρήκε στο φινάλε βάζοντας τον επίλογο στην πρώτη φετινή νίκη της ομάδας του.

Tα αποτελέσματα και τo υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/8

Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Βιγιαρέαλ-Οβιέδο 2-0

Σάββατο 16/8

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

Αλαβές-Λεβάντε (22:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)

Κυριακή 17/8

Θέλτα-Χετάφε (18:00)

Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)

Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)

Δευτέρα 18/8

Έλτσε-Μπέτις (22:00)

Τρίτη 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα