Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030 ο Κουντέ (pic)
Ο Ζιλ Κουντέ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και θα παραμείνει στην Καταλονία ως το 2030.
Αποκτήθηκε πριν από τρία χρόνια από τη Σεβίλλη και έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο για την Μπαρτσελόνα. Ο Ζιλ Κουντέ, περί ου ο λόγος, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μονάδες των Καταλανών και θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον σύλλογο.
Ο Γάλλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2030 και ανακοινώθηκε από τους «μπλαουγκράνα», με τους οποίους έχει ως τώρα 141 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 7 γκολ και 18 ασίστ.
Ο Κουντέ έχει πανηγυρίσει με την Μπαρτσελόνα δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ. Μάλιστα το Κύπελλο κρίθηκε με δικό του γκολ στην παράταση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η σχετική ανάρτηση:
More years.
Same passion.
Kounde 2030. 💙❤ pic.twitter.com/DcsOxN30oF
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2025
