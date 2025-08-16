Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030 ο Κουντέ (pic)

Αποκτήθηκε πριν από τρία χρόνια από τη Σεβίλλη και έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο για την Μπαρτσελόνα. Ο Ζιλ Κουντέ, περί ου ο λόγος, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μονάδες των Καταλανών και θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον σύλλογο.

Ο Γάλλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2030 και ανακοινώθηκε από τους «μπλαουγκράνα», με τους οποίους έχει ως τώρα 141 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 7 γκολ και 18 ασίστ.

Ο Κουντέ έχει πανηγυρίσει με την Μπαρτσελόνα δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ. Μάλιστα το Κύπελλο κρίθηκε με δικό του γκολ στην παράταση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

