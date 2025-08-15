sports betsson
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: Οι «βασίλισσες» της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αγοράς
Ποδόσφαιρο 15 Αυγούστου 2025 | 20:11

Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: Οι «βασίλισσες» της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αγοράς

Η Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στο brand value του ποδοσφαίρου και το νέο τοπίο στον εμπορικό ανταγωνισμό των κορυφαίων συλλόγων

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η Ισπανία επιστρέφει στην κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής οικονομίας, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην ετήσια κατάταξη «Fútbol 50 2025» της Brand Finance. Ο θεσμός αυτός αποτιμά την αξία και τη δύναμη των 50 πιο σημαντικών ποδοσφαιρικών brands του πλανήτη, συνδυάζοντας αθλητική απόδοση, εμπορική ισχύ και διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, με αξία brand που ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ (+14%), ενώ παράλληλα κατακτά και τον τίτλο της ισχυρότερης ποδοσφαιρικής μάρκας στον κόσμο (AAA+). Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς την κατάκτηση μεγάλου τροπαίου για πρώτη φορά από το 2021. Παρά την αγωνιστική υστέρηση, η σταθερότητα στα εμπορικά έσοδα, οι στρατηγικές χορηγίες και η τεράστια διεθνής απήχηση τροφοδότησαν την άνοδο.

Η Μπαρτσελόνα, με μια σεζόν «τριπλής» επιτυχίας σε Supercopa, Copa del Rey και LaLiga, ανέβηκε στο νούμερο δύο παγκοσμίως, φτάνοντας αξία brand 1,7 δισ. ευρώ (+11%). Η άνοδος αυτή ήρθε εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία υποχώρησε στην τρίτη θέση. Είναι η πρώτη φορά από το 2021 που δύο ισπανικοί σύλλογοι μοιράζονται την κορυφή της παγκόσμιας λίστας, με το συνδυασμένο brand value τους να αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής αξίας όλων των συλλόγων της LaLiga (5,2 δισ. ευρώ).

Ο «κατήφορος» της Σίτι, με μείωση brand value κατά 11% (στα 1,4 δισ. ευρώ), αποδίδεται στην τρίτη θέση στην Premier League και στον πρόωρο αποκλεισμό από το Champions League, γεγονός που περιόρισε την εμπορική δυναμική της. Ωστόσο, η περίοδος 2020–2024 εξακολουθεί να προσφέρει οικονομικό «μαξιλάρι» στον αγγλικό σύλλογο.

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της Παρί Σεν Ζερμέν, που με αύξηση 13% (στα 1,4 δισ. ευρώ) εισήλθε για πρώτη φορά στην πεντάδα, ξεπερνώντας την Μπάγερν Μονάχου (1,3 δισ.) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1,2 δισ.). Ο γαλλικός σύλλογος πέτυχε ιστορικό «τρεμπλ» – Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας και το πρώτο Champions League της ιστορίας του – προσδίδοντας ισχυρή ώθηση στην παγκόσμια απήχηση και στο εμπορικό του αποτύπωμα.

Η μελέτη της Brand Finance επιβεβαιώνει ότι η δύναμη ενός ποδοσφαιρικού brand δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά από τη συνέργεια αγωνιστικής ποιότητας, εμπορικής στρατηγικής και διεθνούς marketing. Οι περιπτώσεις της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα δείχνουν ότι η παράδοση, η παγκόσμια βάση φιλάθλων και η συνέπεια στην εμπορική πολιτική μπορούν να εξασφαλίσουν κορυφαία θέση ακόμη και σε περιόδους χωρίς μεγάλα τρόπαια.

Η μάχη για την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού brand value αναμένεται σκληρή, με την Premier League, τη LaLiga και τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να διεκδικούν μερίδιο όχι μόνο στην αγωνιστική δόξα, αλλά και στο χρυσοφόρο πεδίο της παγκόσμιας αγοράς. Πραγματικά, είναι πολλά τα λεφτά…

