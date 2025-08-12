H Βιγιαρεάλ θα πάρει δωρεάν τους οπαδούς της στο Μαϊάμι

«Οποιος φίλαθλος της Βιγιαρεάλ θέλει να έρθει στο Μαϊάμι θα είναι δωρεάν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ Φερνάντο Ρόιγκ, σε περίπτωση που οριστεί εκεί ο αγώνας της La Liga με τη Μπαρτσελόνα στις 20 Δεκεμβρίου. Όμως, δεν έμεινε μόνο στις δωρεάν πτήσεις προς τις ΗΠΑ, πρόσφερε και εναλλακτική λύση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ, Φερνάντο Ρόιγκ επιβεβαίωσε ότι οποιοσδήποτε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραστεί σε αυτό το παιχνίδι εκτός Ισπανίας θα λάβει επιστροφή χρημάτων 20% επί του συνολικού κόστους του εισιτηρίου διαρκείας.

Το θέμα, σχετικά με τον ορισμό του αγώνα στο Μαϊάμι, μοιάζει να είναι τυπικό, αν και η Ρεάλ προσέφυγε στη FIFA και στην UEFA να μην εγκρίνουν το αίτημα. Πάντως, η Μπαρτσελόνα, η Βιγιαρεάλ, όπως και η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) έχουν ήδη δώσει την έγκρισή τους. Απομένει μόνο η επιβεβαίωση της FIFA και της UEFA.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας αγώνας της La Liga θα διεξαχθεί εκτός Ισπανίας, αν και οι οπαδοί είναι στα «κάγκελα»! Λόγω των αντιδράσεών τους ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ αποφάσισε να ανακοινώσει αυτά τα μέτρα και ουσιαστικά διευκολύνει τον ορισμό του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, εκτός ισπανικού εδάφους.

«Κάθε οπαδός που θέλει να ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να δει τον αγώνα θα το κάνει δωρεάν, ενώ δεν θα υπάρχει όριο στα αιτήματα», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ Φερνάντο Ρόιγκ. Επίσης, ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ δεσμεύτηκε ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τον αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεπενδυθούν όλα απευθείας στη βάση των οπαδών του συλλόγου.

«Αυτή είναι μια απίστευτη ευκαιρία για εμάς να παίξουμε αυτό το ματς», εξήγησε ο Ρόιγκ, ενώ ο πρόεδρος της Βιγιαρεάλ είπε, επίσης, ότι «εάν προχωρήσει και εγκριθεί το αίτημα, θα είμαστε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα παίξει έναν τόσο σημαντικό επίσημο αγώνα στο εξωτερικό, όπως ο αγώνας Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Δεκεμβρίου».

Και κατέληξε: «Για το καλό του ποδοσφαίρου, της Βιγιαρεάλ και της La Liga πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Από τώρα έως τις 20 Δεκεμβρίου, αυτό θα αποτελεί θέμα συνεχούς συζήτησης».