Ρεάλ Μαδρίτης: Στην Τζαμάικα ο Μπέλινγκχαμ – Πότε επιστρέφει στα γήπεδα

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στον ώμο, που έγινε στις 16 Ιουλίου και η επιστροφή του στα γήπεδα, αναμένεται στο τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου.

Ο 22χρονος Αγγλος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο «Valdebebas», μαζί με τους συμπαίκτες του και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS», ο νεαρός άσος έλαβε άδεια από τη διοίκηση, προκειμένου να ταξιδέψει στην Τζαμάικα με την οικογένειά του πριν από λίγες ημέρες.

Ωστόσο, ο Μπέλιγχαμ ακολούθησε κι εκεί το ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με τον Τσάμπι Αλόνσο και τους υπόλοιπους Μαδριλένους να τον περιμένουν με ανυπομονησία, καθώς πέρυσι αποδείχθηκε «καταλύτης» για την ισπανική ομάδα.