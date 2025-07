Χειρουργήθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ: Πότε μπορεί να τον υπολογίζει ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης

Θέλοντας να ξεπεράσει ένα χρόνιο πρόβλημα στον αριστερό ώμο ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ υπεβλήθη σε σχετική επέμβαση και όπως έγινε γνωστό θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Οκτώβριο.

Το πρόβλημα ταλαιπωρούσε τον Άγγλο μέσο από το 2023, ωστόσο λόγω των συνεχόμενων υποχρεώσεών του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Αγγλίας (πχ πέρσι προτίμησε να αγωνιστεί στο Euro) η επέμβαση πήγαινε όλο και πιο «πίσω».

Ουσιαστικά αντιμετώπιζε το πρόβλημα συντηρητικά, όμως κάποια στιγμή η το «νυστέρι» ήταν απαραίτητο προκειμένου να θεραπευθεί πλήρως και να που βρήκε τώρα το «κενό» που χρειαζόταν ώστε να χειρουργηθεί.

Πλέον ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, έως τον Οκτώβριο και έτσι θα απουσιάσει από τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Primera Division, αλλά και τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων του Champions League.

Παρότι θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, οι άνθρωποι της Ρεάλ αισιοδοξούν ότι ο 21χρονος θα επιστρέψει το ίδιο δυνατός με πριν και δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο ώστε να ηγηθεί του κέντρου της «βασίλισσας» στην εποχή τεχνικής ηγεσίας του Τσάμπι Αλόνσο.

🚨 Jude Bellingham is set to undergo the long-awaited surgery on his shoulder today, @diarioas report 🤕

It will keep him sidelined until October 💔 pic.twitter.com/kZJeRUwu8Q

— OneFootball (@OneFootball) July 15, 2025