Φυλλοροεί η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα

Εξι συνεχόμενα πρωταθλήματα και τρία Chanpions League, όλα αυτά την τελευταία δεκαετία για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, όμως, αν και οι αναμνήσεις είναι νωπές, αυτοί οι τίτλοι φαντάζουν με περασμένα μεγαλεία. Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα έχει μείνει με 17 παίκτριες, καθώς έχει επηρεαστεί από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω χρεών της ανδρικής ομάδας.

Βασικές παίκτριες της ομάδας μπήκαν στο τρένο της μεγάλης φυγής. Η Σουηδή Φριντολίνα Ρόλφε, της οποίας το συμβόλαιο έληγε το 2026, αποχώρησε νωρίτερα ως ελεύθερη εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών του συλλόγου και πήγε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πηγές της Μπαρτσελόνα ανέφεραν στο The Athletic ότι η αποχώρηση της Σουηδής δεν ήταν αγωνιστική απόφαση, αλλά επιβεβλημένη για λόγους μισθοδοσίας.

Από τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα έφυγαν συνολικά έξι παίκτριες. Εκτός από την Ρόλφε κούνησε μαντίλι και η 23χρονη Ισπανίδα αμυντικός Χάνα Φερνάντεθ, που πήγε στη Λόντον Σίτι Λάιονες. Επίσης, η Ίνγκριντ Ένγκεν πήγε στην Λιόν, η Αγγλίδα διεθνής τερματοφύλακας Έλι Ρούμπακ υπέγραψε στην Άστον Βίλα. Ακόμη, αποχώρησε η Μπρούνα Βιλαμάλα που πήγε στην Κλουμπ Αμέρικα, όπως και η Μαρτίνα Φερνάντεθ, υπέγραψε στην Έβερτον

Η Μπαρτσελόνα ενίσχυσε το ρόστερ της μόνο με την αμυντικό Λάια Αλεϊξάνδρι και είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για το μέλλον της ομάδας. Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου είναι στο «χειρότερα δεν γίνεται».

Ο σύλλογος εισέπραξε χρήματα από τις πωλήσεις της Βιλαμάλα και της Φερνάντεθ και μείωσε το μισθολογικό κόστος με τις λύσεις συμβολαίων των Ρόλφε και Ρούμπακ. Ακόμα κι έτσι, το ποσό δεν αρκεί για να καλυφθεί το οικονομικό κενό που απαιτείται για συμμόρφωση με το financial fair play.

Η Μπαρτσελόνα λειτουργεί με χρέος που φτάνει το 1 δισ. ευρώ, ενώ το μισθολογικό της κόστος ξεπερνά τα όρια που θέτει η La Liga. Το πρόβλημα αφορά κυρίως την ανδρική ομάδα, αλλά οι περικοπές δεν γινόταν να μην αγγίξουν και το γυναικείο τμήμα. Για τη σεζόν 2024-25, οι μισθοί των ανδρών προϋπολογίστηκαν σε 319 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ στις γυναίκες.

Για να εγγραφούν και οι μεταγραφές του ανδρικού τμήματος θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα. Η βασική ελπίδα της διοίκησης είναι η πώληση μελλοντικών εσόδων από τις VIP θέσεις του Καμπ Νόου αξίας 100 εκατ. ευρώ. Όμως η La Liga απαιτεί την έγκριση ορκωτών λογιστών, κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί, ίσως να γίνει τις επόμενες μέρες.

Η έγκριση δεν εξαρτάται από το αν οι VIP θέσεις λειτουργούν, καθώς η ανακαίνιση του γηπέδου συνεχίζεται. Το αρχικό πλάνο ήταν επιστροφή τον Νοέμβριο 2024 με μειωμένη χωρητικότητα, αλλά η ημερομηνία έχει μετατεθεί αρκετές φορές. Στόχος είναι να επιστρέψουν για το πρώτο εντός έδρας ματς της νέας La Liga, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η διοίκηση προσπαθεί να βρει λύσεις μέσω της πώλησης μελλοντικών εσόδων από VIP θέσεις στο Καμπ Νόου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να καταφέρει να δηλώσει τις νέες ανδρικές μεταγραφές. Ωστόσο, η έγκριση αυτής της συμφωνίας εκκρεμεί ακόμα.

Οσον αφορά στη γυναικεία ομάδα η διοίκηση παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις και για άλλες παίκτριες. Συμβόλαια που λήγουν το 2026 έχουν οι: Αλεξία Πουτέγιας, Κλαούντια Πίνα, Κάτα Κολ, Όνα Μπατλιέ, Μάπι Λεόν, Σάλμα Παραγιέχο, Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν και η Μάρτα Τορεχόν.