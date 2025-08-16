sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 21:18
Φωτιά σε πτήση από Κέρκυρα με 250 επιβάτες - Προσγειώθηκε Ιταλία (βίντεο)
Φυλλοροεί η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16 Αυγούστου 2025 | 21:00

Φυλλοροεί η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα

Το μπάτζετ της Μπαρτσελόνα έχει περιοριστεί λόγω χρεών της ανδρικής ομάδας και οι παίκτριες φεύγουν η μια μετά την άλλη, ενώ έμειναν μόλις 17

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Εξι συνεχόμενα πρωταθλήματα και τρία Chanpions League, όλα αυτά την τελευταία δεκαετία για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, όμως, αν και οι αναμνήσεις είναι νωπές, αυτοί οι τίτλοι φαντάζουν με περασμένα μεγαλεία. Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα έχει μείνει με 17 παίκτριες, καθώς έχει επηρεαστεί από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω χρεών της ανδρικής ομάδας.

Βασικές παίκτριες της ομάδας μπήκαν στο τρένο της μεγάλης φυγής. Η Σουηδή Φριντολίνα Ρόλφε, της οποίας το συμβόλαιο έληγε το 2026, αποχώρησε νωρίτερα ως ελεύθερη εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών του συλλόγου και πήγε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πηγές της Μπαρτσελόνα ανέφεραν στο The Athletic ότι η αποχώρηση της Σουηδής δεν ήταν αγωνιστική απόφαση, αλλά επιβεβλημένη για λόγους μισθοδοσίας.

Από τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα έφυγαν συνολικά έξι παίκτριες. Εκτός από την Ρόλφε κούνησε μαντίλι και η 23χρονη Ισπανίδα αμυντικός Χάνα Φερνάντεθ, που πήγε στη Λόντον Σίτι Λάιονες. Επίσης, η Ίνγκριντ Ένγκεν πήγε στην Λιόν, η Αγγλίδα διεθνής τερματοφύλακας Έλι Ρούμπακ υπέγραψε στην Άστον Βίλα. Ακόμη, αποχώρησε η Μπρούνα Βιλαμάλα που πήγε στην Κλουμπ Αμέρικα, όπως και η Μαρτίνα Φερνάντεθ, υπέγραψε στην Έβερτον

Η Μπαρτσελόνα ενίσχυσε το ρόστερ της μόνο με την αμυντικό Λάια Αλεϊξάνδρι και είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για το μέλλον της ομάδας. Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου είναι στο «χειρότερα δεν γίνεται».

Ο σύλλογος εισέπραξε χρήματα από τις πωλήσεις της Βιλαμάλα και της Φερνάντεθ και μείωσε το μισθολογικό κόστος με τις λύσεις συμβολαίων των Ρόλφε και Ρούμπακ. Ακόμα κι έτσι, το ποσό δεν αρκεί για να καλυφθεί το οικονομικό κενό που απαιτείται για συμμόρφωση με το financial fair play.

Η Μπαρτσελόνα λειτουργεί με χρέος που φτάνει το 1 δισ. ευρώ, ενώ το μισθολογικό της κόστος ξεπερνά τα όρια που θέτει η La Liga. Το πρόβλημα αφορά κυρίως την ανδρική ομάδα, αλλά οι περικοπές δεν γινόταν να μην αγγίξουν και το γυναικείο τμήμα. Για τη σεζόν 2024-25, οι μισθοί των ανδρών προϋπολογίστηκαν σε 319 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ στις γυναίκες.

Για να εγγραφούν και οι μεταγραφές του ανδρικού τμήματος θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα. Η βασική ελπίδα της διοίκησης είναι η πώληση μελλοντικών εσόδων από τις VIP θέσεις του Καμπ Νόου αξίας 100 εκατ. ευρώ. Όμως η La Liga απαιτεί την έγκριση ορκωτών λογιστών, κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί, ίσως να γίνει τις επόμενες μέρες.

Η έγκριση δεν εξαρτάται από το αν οι VIP θέσεις λειτουργούν, καθώς η ανακαίνιση του γηπέδου συνεχίζεται. Το αρχικό πλάνο ήταν επιστροφή τον Νοέμβριο 2024 με μειωμένη χωρητικότητα, αλλά η ημερομηνία έχει μετατεθεί αρκετές φορές. Στόχος είναι να επιστρέψουν για το πρώτο εντός έδρας ματς της νέας La Liga, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η διοίκηση προσπαθεί να βρει λύσεις μέσω της πώλησης μελλοντικών εσόδων από VIP θέσεις στο Καμπ Νόου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να καταφέρει να δηλώσει τις νέες ανδρικές μεταγραφές. Ωστόσο, η έγκριση αυτής της συμφωνίας εκκρεμεί ακόμα.

Οσον αφορά στη γυναικεία ομάδα η διοίκηση παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις και για άλλες παίκτριες. Συμβόλαια που λήγουν το 2026 έχουν οι: Αλεξία Πουτέγιας, Κλαούντια Πίνα, Κάτα Κολ, Όνα Μπατλιέ, Μάπι Λεόν, Σάλμα Παραγιέχο, Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν και η Μάρτα Τορεχόν.

World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Σε ένα ματς-θρίλερ η Φούλαμ ισοφάρισε εκτός έδρας την Μπράιτον στο 90+6′ και πήρε τον βαθμό (1-1), ενώ άνετες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Τότεναμ και Σάντερλαντ κόντρα σε Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ αντίστοιχα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο
SARS-CoV-2 16.08.25

Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα ενημερωμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου - και τα άτομα που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
