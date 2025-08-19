Το Κονγκό στη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά φέτος με ένα νέο λογότυπο στις προπονητικές φανέλες τους: το σύνθημα «RD Congo – Cœur de l’Afrique» (Κονγκό – Η καρδιά της Αφρικής).

Πρόκειται για τη διαφημιστική καμπάνια που εγκαινιάζει τη συνεργασία μεταξύ του καταλανικού συλλόγου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο πλαίσιο ενός τετραετούς συμφωνητικού ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ (11 εκατ. ετησίως). Η συμφωνία περιλαμβάνει την εμφάνιση του σήματος όχι μόνο στις φανέλες του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και όλων των επαγγελματικών ομάδων του συλλόγου.

Το οικονομικό αυτό «φιλί της ζωής» ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τους Καταλανούς, καθώς τα έσοδα από τη συμφωνία βοήθησαν στην τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και έδωσαν τον απαραίτητο χώρο στο salary cap για να δηλωθούν νέα αποκτήματα όπως ο τερματοφύλακας Ζοάν Γκαρσία και ο επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ. Ωστόσο, πίσω από τα χρήματα και τη λάμψη, κρύβεται ένα κύμα αντιδράσεων που φέρνει στο προσκήνιο βαθύτερα ηθικά και πολιτικά ζητήματα.

Η πρώτη σημαντική κριτική ήρθε από τη Σουηδία. Ο Μπέντζαμιν Ντούσα, υπουργός Συνεργασίας και Ανάπτυξης, χαρακτήρισε ακατανόητο το γεγονός ότι ένα από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου – με το 73% του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας – προχωρά σε πολυτελή χορηγική συμφωνία με έναν κορυφαίο ποδοσφαιρικό σύλλογο. «Ούτε ένα σεντ από τους Σουηδούς φορολογούμενους δεν πρέπει να πηγαίνει σε τέτοιες προτεραιότητες. Η βοήθειά μας αφορά τρόφιμα, εμβόλια και βιβλία», δήλωσε ο υπουργός, θέτοντας ευθέως ζήτημα κακής διαχείρισης της αναπτυξιακής βοήθειας.

Παράλληλα, το τοπικό κοινωνικό κίνημα «LUCHA» (Lutte pour le Changement), που αντιτίθεται στο καθεστώς του Κονγκό, καταδίκασε δημόσια τη συμφωνία, οργανώνοντας μάλιστα διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Αθλητισμού στην Κινσάσα. Το κίνημα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει σε πολιτικό image branding στο εξωτερικό ενώ η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα: από ένοπλες συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις μέχρι έλλειψη βασικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.

Η συνεργασία με την Μπαρτσελόνα ίσως έχει στόχο την προβολή της χώρας ως τουριστικό ή επενδυτικό προορισμό, όμως εγείρει το ερώτημα: είναι αυτή η κατάλληλη προτεραιότητα για μια χώρα με τόσα ανοιχτά κοινωνικά μέτωπα; Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος υποδέχεται κάθε νέο χορηγό ως «ανάσα» στους ισολογισμούς των συλλόγων, η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει πως οι χορηγίες δεν είναι ποτέ εντελώς ουδέτερες.

Η Μπαρτσελόνα, ένας σύλλογος που συχνά προβάλλει τις ηθικές και κοινωνικές του αξίες, μπαίνει για άλλη μια φορά στο στόχαστρο, κατηγορούμενη ότι προτάσσει τα οικονομικά της συμφέροντα έναντι ευρύτερων κοινωνικών ευαισθησιών. Και η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό, από την άλλη, βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις να αποδείξει ότι τέτοιες επενδύσεις εξυπηρετούν πραγματικά τους πολίτες της.

Μια φανέλα μπορεί να φέρει λάμψη, αλλά και βαριά πολιτικά ερωτήματα.