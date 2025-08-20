sports betsson
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
Ουναΐ: Το Google Translate «ανακάλυψε» ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 13:26

Ουναΐ: Το Google Translate «ανακάλυψε» ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Μία εσφαλμένη μετάφραση τουρκικού δημοσιεύματος αποτέλεσε την «πηγή» για το απίθανο σενάριο περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασαν» στην επικαιρότητα το απόγευμα της Τρίτης, τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ. Παρότι ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί με τους «μπλαουγκράνα», χαρακτήρισε top class ποδοσφαιριστή τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό (σ.σ. ο ομοσπονδιακός της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, Λουίς Ενρίκε), εντούτοις η μετακόμιση του Ουναΐ στη Βαρκελώνη μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Διότι στην πραγματικότητα, αυτό είναι: σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η πρωτογενής «πηγή» που… αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Ουναΐ, ήταν ένα τουρκικό δημοσίευμα. Το οποίο, όμως, δεν αναφερόταν στην… κανονική Μπαρτσελόνα, αλλά στην Εσπανιόλ της Βαρκελώνης.

Για τη μετάφραση του δημοσιεύματος χρησιμοποιήθηκε το Google Translate, το οποίο όπως ήταν φυσιολογικό, μετέφρασε τη Βαρκελώνη σε Μπαρτσελόνα και άλλαξε τη σειρά των λέξεων στην πρόταση. Με συνέπεια, η πόλη να μεταφραστεί σαν την ομάδα και κατόπιν να παρουσιαστεί στον ελληνικό (και όχι μόνο, για να είμαστε δίκαιοι…) Τύπο, σαν Μπαρτσελόνα που θέλει τον Ουναΐ.

Ασφαλώς, η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον διακαή πόθο του Παναθηναϊκού. Δεν κινδυνεύουν οι «πράσινοι» να δουν τον 24χρονο άσο να μετακομίζει στο Καμπ Νου. Στη γειτονική έδρα της Εσπανιόλ ή στη Τζιρόνα που απέχει λίγα χιλιόμετρα εντός της Καταλονίας, ο Ουναΐ μπορεί να πάει. Αλλά μέχρι εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Ουναΐ αιφνιδιάστηκε όταν διάβασε στην πλατφόρμα «Χ» για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα. Δεν είναι γνωστό πως αντέδρασε, ίσως να χαμογέλασε, ίσως και να τηλεφώνησε στον ατζέντη του για να σιγουρευτεί. Όπως και να έχει, προς το παρόν, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός περιμένει τη Μασσαλία τα νεότερα για την καριέρα του.

