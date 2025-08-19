Παναθηναϊκός: Την Τετάρτη στην Αθήνα ο Σορτς – Ξεκινάει προπονήσεις

Συνεχίζουν οι αφίξεις στον Παναθηναϊκό ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, με τον Τι Τζέι Σορτς να έρχεται στην Ελλάδα την Τετάρτη (20/8) για να ενταχθεί στην ομάδα. Η μεταγραφή του Σορτς αποτελεί μία από τις πιο δυνατές κινήσεις της φετινής περιόδου, με τους «πράσινους» να δημιουργούν ένα εκ των καλύτερων διδύμων στα γκαρντ, μαζί με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Σορτς θα κάνει τις πρώτες του προπονήσεις στο ΟΑΚΑ ενόψει της προετοιμασίας του Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Κέντρικ Ναν και τον νεότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς. Στις προπονήσεις θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ επίσης θα δώσει το «παρόν» ο Βασίλης Μουράτος, που ακόμα αναζητεί ομάδα, μετά την αποχώρησή του από το Λαύριο.

Ντιαλό για Παναθηναϊκό: «Η αλλαγή προπονητή όρισε το τέλος της συνεργασίας μας»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Ντιαλό αναφέρθηκε στην εμπειρία του με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι η συνεργασία του με τον σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως αρχικά περίμενε. «Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά», είπε.

«Υπέγραψα, αν θυμάμαι καλά, διετές συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει έφυγε. Ο νέος τεχνικός προτίμησε να φέρει δικούς του παίκτες και συνεργάτες».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι υπήρξε σκέψη για δανεισμό, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία, οδηγώντας τελικά στη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια περίοδο, η Μονακό επικοινώνησε μαζί του, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με το Λαύριο (2020-21), καθιερώθηκε στη Μονακό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και κερδίζοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague στη θέση «3».