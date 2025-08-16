«Μεταγραφή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε;» – Τι αποκαλύπτουν οι Ισπανοί…

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει κλείσει το ρόστερ του με τη σημαντική προσθήκη στο «5», με την απόκτηση του Ρισόν Χολμς, όμως στην Ισπανία προχωρούν σε αποκαλύψεις σχετικά με μια πιθανή αποχώρηση από τους πράσινους.

Όπως αναφέρει το «Solobasket», ο Ομέρ Γιουρτσέβεν δεν αποκλείεται να μην είναι στο τριφύλλι στο ξεκίνημα της σεζόν, παρότι συμφώνησε να συνεχίσει στην ομάδα. Ο λόγος είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει τρεις πολύ δυνατούς σέντερ, με τον Τούρκο να μην έχει εγγυημένο χρόνο και τους Ισπανούς να βάζουν… φωτιές εμπλέκοντας τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Φενέρ δεδομένα ψάχνει ψηλό και σίγουρα παρακολουθεί τον Γιουρτσέβεν που είναι και γηγενής αν μπορούσε να τον αποκτήσει. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά από τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «Solobasket» για Γιουρτσέβεν και Φενέρμπαχτσε:

«Ομέρ Γιουρτσέβεν: Μεταγραφή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε; Μετά την απόκτηση του Ρισόν Χολμς από τον Παναθηναϊκό, οι “πράσινοι” διαθέτουν πλέον μία τριάδα-φωτιά στη ρακέτα για τα δεδομένα της EuroLeague, κάτι που όμως θα μπορούσε να σημαίνει την αποχώρηση του Ομέρ Γιουρτσέβεν, ο οποίος ενδέχεται να αναζητήσει μεγαλύτερο ρόλο», έγραψε.

«Το μέλλον του παρακολουθεί στενά η Φενέρμπαχτσε, που κινείται όσο καμία άλλη ομάδα στη φετινή μεταγραφική αγορά», πρόσθεσε σε ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα «Solobasket».