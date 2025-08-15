Αυτός είναι ο «εκλεκτός» γκαρντ της Φενέρμπαχτσε
Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Nbaer Κόρι Τζόσεφ, με τον πόιντ γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ να βρίσκεται ψηλά στο «μπλοκάκι» του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Η Φενερμπαχτσέ θέλει να ενισχυθεί στη θέση «1» ενόψει της νέας σεζόν, με τους Τούρκους να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ, με χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ.
Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Αντρέα Καλτσόνι, ο πόιντ γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των πρωταθλητών Ευρώπης, με τον 33χρονο Καναδό να περιμένει για τυχόν συμβόλαιο από το μαγικό κόσμο του NBA.
Ποιος είναι ο Τζόσεφ
Αν κάτι τέτοιο δεν προκύψει, η Φενέρ θα κινηθεί για την απόκτηση του πρωταθλητή με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014. Μεταξύ άλλων, ο Τζόσεφ έχει αγωνιστεί σε Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Σακραμέντο Κίνγκς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Ορλάντο Μάτζικ, έχοντας κατά μέσο όρο σε 12.2 λεπτά συμμετοχής, 3.5 πόντους, 1.4 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.
