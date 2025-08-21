Λανουά: «Με ξένους διαιτητές και τη νέα σεζόν στα μεγάλα παιχνίδια»
Ο Στεφάν Λανουά ξεκαθάρισε ότι τα ντέρμπι της νέας σεζόν θα διεξάγονται κανονικά με ξένους διαιτητές όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Την παρουσία ξένων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος της Super League επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Στεφάν Λανουά, κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διαιτησίας.
Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ επισήμανε ακόμη ότι υπάρχει πλάνο σε βάθος χρόνου ώστε να επιστρέψουν οι Έλληνες ρέφερι, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ομάδων και φιλάθλων.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Στεφάν Λανουά:
«Θα έχουμε ξένους διαιτητές και του στα μεγάλα παιχνίδια και σίγα σιγά θα κάνουμε προσπάθεια να τους μειώσουμε. Πρέπει να μας εμπιστεύονται οι ομάδες και σιγά σιγά να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Θα υπάρχει τιμωρία των Ελλήνων διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια και θα κάθονται στον… πάγκο! Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια.
Όσον αφορά την ανακοίνωση ή τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων μέσω VAR, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ξένοι διαιτητές που ορίζονται στη χώρα μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο στις δικές τους λίγκες.
Επομένως, μια τέτοια πρακτική μπορεί να καθιερωθεί μόνο εφόσον υπάρξει κεντρική οδηγία από την UEFA. Με Έλληνες διαιτητές θα μπορούσε να εφαρμοστεί, ωστόσο και πάλι αυτό θα γίνει αποκλειστικά αν ληφθεί σχετική απόφαση σε κεντρικό επίπεδο».
