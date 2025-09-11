Στη Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
Επισημοποιήθηκε από τη Super League η αλλαγή έδρας για το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ της 3ης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.
Επίσημη έγινε η έδρα του ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες, θα αναμετρηθούν την Κυριακή (14/9, 21:30) στη Λεωφόρο, καθώς η προοπτική του ΟΑΚΑ απορρίφθηκε για λόγους ασφαλείας από τη Λίγκα.
Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος διεξαγωγής του αγώνα στην Αθήνα οφείλεται στην τρέχουσα κατάσταση του Παγκρητίου, που δεν είναι 100% έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας του ΟΦΗ, μετά τον τελικό Κυπέλλου.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).»
