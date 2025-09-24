Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1: Το 2Χ2 οι Κρητικοί με Σαλσέδο

Ο ΟΦΗ διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, καθώς επικράτησε 1-0 της Athens Kallithea στο γήπεδο «Ελ Πάσο», για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Σαλσέδο σκόραρε στο 45ο λεπτό, μετά από μπαλιά του Καραχάλιου, μετουσιώνοντας σε γκολ την υπεροχή των περσινών φιναλίστ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κώστας Μπράτσος επιστράτευσε κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός 11άδας και οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και απείλησαν με ισοφάριση, με κορυφαία στιγμή μία κεφαλιά του Ματίγεβιτς, που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή. Η ομάδα της Καλλιθέας παραμένει χωρίς βαθμό στη League Phase, ενώ οι Κρητικοί έκαναν το 2/2.

Στον ΟΦΗ υπάρχει ανησυχία για τον Ταξιάρχη Φούντα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Οι συνθέσεις:

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Προδρομίτης, Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Κριμιτζάς (73΄Σαταριάνο), Μαυρίας (63΄Σαρδέλης), Πανάγου, Παυλάκης, Βασιλόγιαννης (73΄Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄Κατίγιο), Γκολφίνος.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρινάκης (87΄Γκονθάλεθ), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (87΄Λέουις), Νέιρα (67΄Βούκοτιτς), Φούντας (34΄Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄Ρακονιάτς).