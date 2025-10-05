Κι όμως, ο διαιτητής δεν απέβαλε τον Πιερό μετά από αυτή τη φάση (vid)
Ο Πιερό συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο διαιτητής δεν του έδειξε την κόκκινη κάρτα
Κηφισιά και ΑΕΚ κοντράρονται στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Superleague, με τον Φραντζί Πιερό και τον Βασίλη Ξενόπουλο να είναι πρωταγωνιστές σε μια άσχημη φάση.
Η Ένωση βγήκε από τα αριστέρα με τον Πιερό να πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και να τον βρίσκει στον κορμό με την τάπα του παπουτσιού.
Ο διαιτητής όμως υπέδειξε την κίτρινη κάρτα στον επιθετικό από την Αϊτή, με το VAR μάλιστα να ελέγχει τη φάση και να συμφωνεί, ωστόσο η λογική του αντιτίθεται σε αυτά που έχει αναφέρει ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, στην ανάλυση φάσεων της 2ης αγωνιστικής για παρόμοια φάση.
«Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα», είχε αναφέρει τότε ο Λανουά στην ανάλυσή του, κάτι που σημαίνει πως το VAR θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να δει τη φάση και να δείξει την κόκκινη κάρτα.
Δείτε την φάση
