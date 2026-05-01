Διάθεση για χιούμορ είχε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν ρωτήθηκε αν είδε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League, την Τρίτη που μας πέρασε.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σιτι πήγε και παρακολούθησε την αναμέτρηση Στόκπορτ Κάουντι – Πορτ Βέιλ 1-2 για την Γ’κατηγορία της Αγγλίας (League One) κι από ότι φαίνεται έχασε τη ματσάρα του Παρισιού στο οποίο σημειώθηκαν 9 γκολ με νικητές τους Γάλλους (5-4).

Όταν ο Γκουαρδιόλα κλήθηκε να σχολιάσει αν είδε το παιχνίδι του Champions League απάντησε, εμφανώς αστειευόμενος.

«Την προηγούμενη μέρα είδα στο ημερολόγιο ότι παίζουν Παρί – Μπάγερν και σκέφτηκα “τι χάλια παιχνίδι. Οι προπονητές δεν είναι καλοί, οι παίκτες πραγματικά είναι σκ@τ@” οπότε…”».

Ο πρώην προπονητής των Μπάγερν και Μπαρτσελόνα παραδέχθηκε ότι είχε ξεχάσει εντελώς το σπάνιο παιχνίδι των Γάλλων με τους Γερμανούς, καθώς είχε κανονίσει εδώ και μέρες να βρεθεί στο Έτζλι Παρκ για τον αγώνα της Γ’ Αγγλίας.

Έτσι προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας χαριτολογώντας: «Αγαπώ πραγματικά το αγγλικό ποδόσφαιρο και αποφάσισα να πάω στο Στόκπορτ. Την επόμενη σεζόν μπορεί να κάτσω στον καναπέ μου και να δω την παλιά μου ομάδα (σ.σ. Μπάγερν)».