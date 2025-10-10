Εθνική για Τζολάκη: «Από τους καλύτερους στην Ευρώπη» (pic)
Την στήριξή της στον Κωνσταντή Τζολάκη εξέφρασε η Εθνική ομάδα, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο facebook.
- Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
- Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- «Παγώνουν» οι αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών ακινήτων - Η νέα ημερομηνία
- Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία - Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια - Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο
Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με σκορ 3-1 από την αντίστοιχη της Σκωτίας και ο στόχος της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 απομακρύνεται επικίνδυνα.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε μία άτυχη στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης στο «Χάμπντεν Παρκ», επιτρέποντας στους γηπεδούχους να «σφραγίσουν» την υπερπολύτιμη νίκη τους. Ωστόσο, επειδή όλοι κάνουν λάθη -ακόμη και οι καλύτεροι- ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής μας ομάδας στο Facebook έκανε ένα post στήριξης στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
«Λάθη γίνονται! Έτσι είναι το άθλημα! Ο Τζολάκης είναι από τους καλύτερους γκολκίπερ στην Ευρώπη!», έγραψε στην ανάρτησή της η Εθνική για τον καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή.
Η σχετική ανάρτηση
- Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά: Η κίνησή του πριν τη νίκη του Παναθηναϊκού με δικό του καλάθι (vid)
- Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε… ζογκλερικό καλάθι και ο Γιάννης τρελάθηκε! (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10): Πού θα δείτε τον Ολυμπιακό και τα προκριματικά του Μουντιάλ
- Εθνική για Τζολάκη: «Από τους καλύτερους στην Ευρώπη» (pic)
- Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)
- Ολυμπιακός: Με απουσίες κόντρα στην Dubai BC στο γεμάτο ΣΕΦ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις