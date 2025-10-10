Εθνική για Τζολάκη: «Από τους καλύτερους στην Ευρώπη» (pic)

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με σκορ 3-1 από την αντίστοιχη της Σκωτίας και ο στόχος της πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 απομακρύνεται επικίνδυνα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε μία άτυχη στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης στο «Χάμπντεν Παρκ», επιτρέποντας στους γηπεδούχους να «σφραγίσουν» την υπερπολύτιμη νίκη τους. Ωστόσο, επειδή όλοι κάνουν λάθη -ακόμη και οι καλύτεροι- ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής μας ομάδας στο Facebook έκανε ένα post στήριξης στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

«Λάθη γίνονται! Έτσι είναι το άθλημα! Ο Τζολάκης είναι από τους καλύτερους γκολκίπερ στην Ευρώπη!», έγραψε στην ανάρτησή της η Εθνική για τον καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή.

Η σχετική ανάρτηση