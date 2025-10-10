Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στη Σκωτία και το «Χάμπτεν Παρκ», όμως αδίκησε τον εαυτό της, ηττήθηκε με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, όσον αφορά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα αυτή έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων, προκειμένου να διεκδικήσει την παρουσία της στο Μουντιάλ.

Στο άλλο ματς της βραδιάς η Δανία μετέτρεψε την αναμέτρηση της σε… υγιεινό περίπατο απέναντι στη Λευκορωσία. Η πρωτοπόρος του ομίλου και η επόμενη αντίπαλος της «γαλανόλευκης» την Κυριακή (12/10, 21:45), διέλυσε την αντίπαλο της με 6-0 και βελτίωσε κατά πολύ τη διαφορά τερμάτων της, η οποία είναι και το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων.

Όσον αφορά τις πιθανότητες για πρόκριση στον όμιλο μας, η νίκη της Σκωτίας ανέβασε κατά 88% το ποσοστό να βρεθεί σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις και κοντράρεται την επόμενη αγωνιστική με τη Λευκορωσία, σε ένα ματς που είναι φαβορί για το τρίποντο.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», η Σκωτία έχει 65,4% πιθανότητες να τερματίσει δεύτερη και 22,8% να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Οι πιθανότητες να τερματίσει τρίτη φτάνουν το 84,4%, ενώ μόλις 12,1% είναι οι πιθανότητες να καταφέρει να τερματίσει δεύτερη και να προκριθεί.

Όσον αφορά την πρωτιά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, συγκεντρώνοντας μόλις 2.4% και αυτό διότι η Δανία φαντάζει αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την πάρει την πρόκριση, ούσα πρωτοπόρος στην κατάταξη με επτά βαθμούς. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η Ελλάδα θέλει εκτός από το 3/3 στον όμιλο και γκολ για να ξεπεράσει τις καλές διαφορές που έχουν Δανία και Σκωτία.

Οι πιθανότητες πρόκρισης για την Εθνική Ελλάδας:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland with a very important win over 🇬🇷 Greece which made their Top 2 chances grow to 88%! 🇩🇰 Denmark with a huge 6-0 win away to 🇧🇾 Belarus, which could be crucial if it comes down to goal difference in the end! 🚨 Try out your own scenarios and see how the WC… pic.twitter.com/CXEV7kUARw — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 9, 2025

Η βαθμολογία:

1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-13 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

Δανία – Ελλάδα (12/10, 21:45)

Ελλάδα – Σκωτία (15/11, 21:45)

Λευκορωσία – Ελλάδα (18/11, 21:45)