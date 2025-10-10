sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη δυάδα του ομίλου (pic)
Ποδόσφαιρο 10 Οκτωβρίου 2025

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-1 από τη Σκωτία και είναι με την πλάτη στον τοίχο – Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής το καλοκαίρι…

Σύνταξη
Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στη Σκωτία και το «Χάμπτεν Παρκ», όμως αδίκησε τον εαυτό της, ηττήθηκε με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, όσον αφορά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα αυτή έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων, προκειμένου να διεκδικήσει την παρουσία της στο Μουντιάλ.

Στο άλλο ματς της βραδιάς η Δανία μετέτρεψε την αναμέτρηση της σε… υγιεινό περίπατο απέναντι στη Λευκορωσία. Η πρωτοπόρος του ομίλου και η επόμενη αντίπαλος της «γαλανόλευκης» την Κυριακή (12/10, 21:45), διέλυσε την αντίπαλο της με 6-0 και βελτίωσε κατά πολύ τη διαφορά τερμάτων της, η οποία είναι και το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων.

Όσον αφορά τις πιθανότητες για πρόκριση στον όμιλο μας, η νίκη της Σκωτίας ανέβασε κατά 88% το ποσοστό να βρεθεί σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις και κοντράρεται την επόμενη αγωνιστική με τη Λευκορωσία, σε ένα ματς που είναι φαβορί για το τρίποντο.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», η Σκωτία έχει 65,4% πιθανότητες να τερματίσει δεύτερη και 22,8% να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Οι πιθανότητες να τερματίσει τρίτη φτάνουν το 84,4%, ενώ μόλις 12,1% είναι οι πιθανότητες να καταφέρει να τερματίσει δεύτερη και να προκριθεί.

Όσον αφορά την πρωτιά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, συγκεντρώνοντας μόλις 2.4% και αυτό διότι η Δανία φαντάζει αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την πάρει την πρόκριση, ούσα πρωτοπόρος στην κατάταξη με επτά βαθμούς. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η Ελλάδα θέλει εκτός από το 3/3 στον όμιλο και γκολ για να ξεπεράσει τις καλές διαφορές που έχουν Δανία και Σκωτία.

Οι πιθανότητες πρόκρισης για την Εθνική Ελλάδας:

Η βαθμολογία:

1. Δανία 9-0 7
2. Σκωτία 5-1 7
3. Ελλάδα 6-7 3
4. Λευκορωσία 1-13 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

Δανία – Ελλάδα (12/10, 21:45)
Ελλάδα – Σκωτία (15/11, 21:45)
Λευκορωσία – Ελλάδα (18/11, 21:45)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
