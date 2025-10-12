Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε από την Δανία στο Πάρκεν με 3-1 και είπε και μαθηματικά… αντίο στο Μουντιάλ που θα γίνει το 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Η Ελλάδα βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μείωσε με το γκολ του Τζόλη σε 3-1, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να διεκδικήσει οτιδήποτε άλλο από το παιχνίδι. Έτσι δεν έχει πλέον καμία μαθηματική ελπίδα για κατάκτηση μιας εκ των δυο πρώτων θέσεων του ομίλου καθώς απομένουν μόλις δυο παιχνίδια ακόμη.

Τα αποτελέσματα του Γ’ ομίλου

Η πρώτη αγωνιστική 5/9

Δανία – Σκωτία 0-0

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Η δεύτερη αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία – Σκωτία 0-2

Ελλάδα – Δανία 0-3

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία – Δανία 0-6

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία – Λευκορωσία 21:45

Ελλάδα – Σκωτία 21:45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία – Δανία 21:45

Λευκορωσία – Ελλάδα 21:45

Η βαθμολογία