Ομαδικοί τάφοι, καρτέλ και σκηνικό μεγάλης ανησυχίας ενόψει Μουντιάλ – Τι συμβαίνει λίγους μήνες πριν τη σέντρα…

Λίγους -μονάχα- μήνες πριν το Μουντιάλ του 2026 και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Η ατμόσφαιρα γύρω από την πόλη Ζαποπάν, στην πολιτεία Χαλίσκο στο Μεξικό μόνο γιορτινή δεν είναι. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις ότι 456 σοροί εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους κοντά στο στάδιο Akron —έναν από τους χώρους που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης— έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε διοργανωτές και αρχές ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο γήπεδο αναμένεται να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τα Νότια Κορέα/Δανία/Τσεχία/Ιρλανδία/Βόρεια Μακεδονία (11 Ιουνίου), Μεξικό–Νότια Κορέα (18 Ιουνίου), Ουρουγουάη – Ισπανία (26 Ιουνίου) και Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό/Νέα Καληδονία/Τζαμάικα (23 Ιουνίου).

Τι συμβαίνει στο Μεξικό και γιατί υπάρχει ανησυχία ενόψει Μουντιάλ

Η περιοχή της Χαλίσκο θεωρείται ως μία από τις πιο επικίνδυνες στο Μεξικό. Αποτελεί, μεταξύ άλλων, προπύργιο του περιβόητου καρτέλ «Jalisco Nueva Generation», ενός από τα πιο βίαια και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα της χώρας. Η δράση του περιλαμβάνει διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές, δολοφονίες και εκβιασμούς, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μιλά για δεκάδες χιλιάδες εξαφανισμένους πανεθνικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διοργανωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι στις δηλώσεις τους, επιμένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αλλαγή σχεδίων. Ωστόσο, οι ομαδικοί τάφοι σε απόσταση αναπνοής από το στάδιο και η αδιάκοπη δραστηριότητα του καρτέλ κρατούν την ανησυχία… ζωντανή. Και φυσικά Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση όσο πλησιάζει η ώρα των αγώνων.