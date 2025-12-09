Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η απόφαση της πόλης του Σιάτλ να εντάξει την αναμέτρηση μεταξύ Ιράν και Αιγύπτου, που θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Pride Weekend, άνοιξε έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων γύρω από τη σχέση του ποδοσφαίρου με τα ζητήματα δικαιωμάτων και πολιτισμικών ευαισθησιών.

Ο χαρακτηρισμός του παιχνιδιού ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» (Pride Match) είχε αποφασιστεί από τον τοπικό οργανισμό PMAC (Pride Match Advisory Committee) πολύ πριν οριστούν οι ομάδες που θα συμμετείχαν. Η επιλογή βασίστηκε αποκλειστικά στη σύμπτωση της ημερομηνίας του αγώνα με την έναρξη του Σαββατοκύριακου του Pride στο Σιάτλ, μία από τις πόλεις των ΗΠΑ με έντονη κουλτούρα υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας.

Ωστόσο, η έκβαση της κλήρωσης έφερε αντιμέτωπες δύο εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν χώρες στις οποίες οι ομόφυλες σχέσεις τιμωρούνται αυστηρά, τόσο κοινωνικά όσο και νομικά. Το Ιράν και η Αίγυπτος, δύο κοινωνίες με βαθιά ριζωμένες παραδοσιακές και θρησκευτικές αξίες, βρίσκονται στο ακριβώς αντίθετο άκρο του ιδεολογικού φάσματος από την κουλτούρα υπερηφάνειας που χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα πόλεις όπως το Σιάτλ.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μαχντί Ταζ, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της χώρας του σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Όπως υπογράμμισε, τόσο το Ιράν όσο και η Αίγυπτος ενημέρωσαν τις διοργανώτριες αρχές για την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αδικαιολόγητη» και «μονόπλευρη». Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά όχι μόνο μία πολιτισμική διαφωνία αλλά και μία ανησυχία των δύο ομοσπονδιών για το πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η εικόνα τους σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, καθώς η συσχέτιση των εθνικών ομάδων τους με έναν αγώνα αφιερωμένο στην LGBTQ+ κοινότητα θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη και αμφιλεγόμενη για το κοινό τους.

Από την πλευρά του, το PMAC, που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη FIFA και είναι υπεύθυνο μόνο για την τοπική οργάνωση του γεγονότος στο Σιάτλ, δήλωσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι στόχος του είναι η προώθηση της συμπερίληψης, της ορατότητας και της κοινωνικής υποστήριξης προς τα LGBTQ+ άτομα μέσα από τον θεσμό του Μουντιάλ, ανεξάρτητα από το ποιες ομάδες συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η εμμονή των διοργανωτών να διατηρήσουν τον χαρακτήρα του αγώνα φωτίζει μια βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ δυτικών αξιών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αυστηρών κοινωνικών κανόνων που ισχύουν σε χώρες όπως το Ιράν και η Αίγυπτος. Επίσης, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο —που παρουσιάζεται ως παγκόσμια γιορτή ενότητας— μπορεί να αποφύγει πολιτικές προεκτάσεις όταν διεξάγεται σε ένα περιβάλλον όπου οι τοπικές κοινότητες επιδιώκουν να αναδείξουν τα δικά τους κοινωνικά ζητήματα.

Η διαμάχη έρχεται σε μια περίοδο που η FIFA προσπαθεί να περιορίσει τις πολιτικές εντάσεις γύρω από τις διοργανώσεις της. Μετά τις έντονες συζητήσεις στο Μουντιάλ του Κατάρ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο επιχειρεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό των τοπικών κουλτούρων και στην ανάγκη προώθησης βασικών αξιών που υποστηρίζουν πολλές δυτικές χώρες.

Αν και η FIFA δεν εμπλέκεται άμεσα στη λήψη αυτής της συγκεκριμένης απόφασης, είναι πιθανό να δεχθεί έμμεσες πιέσεις, καθώς το θέμα αποκτά διεθνή διάσταση. Οι ομοσπονδίες του Ιράν και της Αιγύπτου εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να περιπλέξει το αγωνιστικό τους έργο, δημιουργώντας ένταση στο περιβάλλον της προετοιμασίας και προκαλώντας αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις τους.

Στο Σιάτλ, πάντως, οι τοπικές αρχές και οι οργανώσεις υπερηφάνειας αντιμετωπίζουν την αντίδραση των δύο χωρών με ειρωνικά σχόλια, σημειώνοντας ότι η σύμπτωση της ημερομηνίας ήταν τυχαία και ότι το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης αφορά την ορατότητα και τη συμπερίληψη. Παρά τις εντάσεις, ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά με πλήρη υιοθέτηση του θεματικού χαρακτήρα του, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυσυζητημένους του φετινού Μουντιάλ και ίσως έναν από τους πιο συμβολικούς στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στον αθλητισμό, την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.