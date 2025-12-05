Κλήρωση: Δείτε ποιοι είναι οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026 (pic)

Παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center») της Ουάσινγκτον.

Μία κλήρωση-σόου που κράτησε πάνω από δύο ώρες και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι, όπως ανέφερε η Χάιντι Κλουμ που παρουσίασε την εκδήλωση. Από αυτή προέκυψαν οι 12 όμιλοι στους οποίους αναμένεται να δούμε κάποια πολύ μεγάλα παιχνίδια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται και η δυνατότητα για εκπλήξεις. Η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική θα κάνει την πρεμιέρα στο τουρνουά στις 11 Ιουνίου.

Οι 12 όμιλοι

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Όσο για το ακριβές πρόγραμμα, αυτό θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση αύριο (6/12) στις 19:00. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων.

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)

Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2

Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Διηπειρωτικά playoffs ( 2 εισιτήρια)

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

Το φορμάτ της διοργάνωσης

Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες στην τελική φάση του Μουντιάλ. Συνολικά σχηματίστηκαν 12 όμιλοι των 4 ομάδων από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες στη φάση των «32». Από εκει και πέρα η διαδικασία παραμένει η ίδια, με μονά νοκ-άουτ ματς μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Τα γήπεδα

Σε συνολικά 16 γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 82,5 χιλιάδων θεατών. Το εναρκτήριο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Azteka» στην Πόλη του Μεξικού.

Τα γήπεδα στις ΗΠΑ

Atlanta Stadium: 71,000 θεατές

Boston Stadium : 40,000 θεατές

Dallas Stadium: 80,000 θεατές

Houston Stadium: 72,220 θεατές

Kansas City Stadium: 76,416 θεατές

Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές

Miami Stadium: 65,326 θεατές

New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές

Philadelphia Stadium: 69,596 – 69,879 θεατές

San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές

Seattle Stadium: 68,740 θεατές

Τα γήπεδα στο Μεξικό

Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές

Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές

Estadio Monterrey: 53,529 θεατές

Τα γήπεδα στον Καναδά

Toronto Stadium: 39,150 θεατές

BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές