Κλήρωση: Δείτε ποιοι είναι οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026 (pic)
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα 12 γκρουπ του Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσουν οι ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά.
Παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center») της Ουάσινγκτον.
Μία κλήρωση-σόου που κράτησε πάνω από δύο ώρες και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι, όπως ανέφερε η Χάιντι Κλουμ που παρουσίασε την εκδήλωση. Από αυτή προέκυψαν οι 12 όμιλοι στους οποίους αναμένεται να δούμε κάποια πολύ μεγάλα παιχνίδια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται και η δυνατότητα για εκπλήξεις. Η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική θα κάνει την πρεμιέρα στο τουρνουά στις 11 Ιουνίου.
Οι 12 όμιλοι
1ος Όμιλος
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία
2ος Όμιλος
Καναδάς
Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία
Κατάρ
Ελβετία
3ος Όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος Όμιλος
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία
Τυνησία
7ος Όμιλος
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
Νορβηγία
10ος Όμιλος
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος Όμιλος
Πορτογαλία
Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος Όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς
Όσο για το ακριβές πρόγραμμα, αυτό θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση αύριο (6/12) στις 19:00. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων.
Τα τελευταία έξι εισιτήρια:
Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)
Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία
Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2
Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Διηπειρωτικά playoffs ( 2 εισιτήρια)
Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα
Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού
Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ
Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού
Το φορμάτ της διοργάνωσης
Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες στην τελική φάση του Μουντιάλ. Συνολικά σχηματίστηκαν 12 όμιλοι των 4 ομάδων από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες στη φάση των «32». Από εκει και πέρα η διαδικασία παραμένει η ίδια, με μονά νοκ-άουτ ματς μέχρι τον μεγάλο τελικό.
Τα γήπεδα
Σε συνολικά 16 γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 82,5 χιλιάδων θεατών. Το εναρκτήριο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Azteka» στην Πόλη του Μεξικού.
Τα γήπεδα στις ΗΠΑ
Atlanta Stadium: 71,000 θεατές
Boston Stadium : 40,000 θεατές
Dallas Stadium: 80,000 θεατές
Houston Stadium: 72,220 θεατές
Kansas City Stadium: 76,416 θεατές
Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές
Miami Stadium: 65,326 θεατές
New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές
Philadelphia Stadium: 69,596 – 69,879 θεατές
San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές
Seattle Stadium: 68,740 θεατές
Τα γήπεδα στο Μεξικό
Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές
Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές
Estadio Monterrey: 53,529 θεατές
Τα γήπεδα στον Καναδά
Toronto Stadium: 39,150 θεατές
BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές
