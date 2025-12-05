Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε
Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ του 2026, αφού την Παρασκευή (5/12, 19:00 Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί στο «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, η -κάτι παραπάνω από λαμπερή- κλήρωση τω ομίλων της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Οι τρεις παρουσιαστές που επιλέχθηκαν θα είναι η Γερμανίδα πρώην σούπερμοντελ, Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρες, σε μια βραδιά που θα είναι γεμάτη με λαμπερές προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής, αθλητές-θρύλους όλων των σπορ, σπουδαίους καλλιτέχνες και μια φαντασμαγορική παραγωγή που θα έχει ως πυλώνα της το αμερικανικό μότο «bigger is better».
Με αυτό το χολιγουντιανό υπερθέαμα που έχουν σχεδιάσει οι διοργανωτές, επί της ουσίας… ξεκινά το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, οι οποίες θα χωριστούν σε 12 ομίλους.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Πρώτο γκρουπ
Καναδάς
Μεξικό
ΗΠΑ
Ισπανία
Αργεντινή
Γαλλία
Αγγλία
Βραζιλία
Πορτογαλία
Ολλανδία
Βέλγιο
Γερμανία
Δεύτερο γκρουπ
Κροατία
Μαρόκο
Κολομβία
Ουρουγουάη
Ελβετία
Ιαπωνία
Σενεγάλη
Ιράν
Νότια Κορέα
Εκουαδόρ
Αυστρία
Αυστραλία
Τρίτο γκρουπ
Νορβηγία
Παναμάς
Αίγυπτος
Αλγερία
Σκωτία
Παραγουάη
Τυνησία
Ακτή Ελεφαντοστού
Ουζμπεκιστάν
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
Νότια Αφρική
Τέταρτο γκρουπ
Ιορδανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Γκάνα
Κουρασάο
Αϊτή
Νέα Ζηλανδία
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
Διεθνή playoffs
Διεθνή playoffs
Το φορμάτ
Για πρώτη φορά σε Μουντιάλ θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, που θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 χωρών, από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες στη φάση των «32». Από’ κει και πέρα οι διαδικασία παραμένει η ίδια, με μονά νοκ-άουτ ματς, μέχρι τον μεγάλο τελικό.
Τα γήπεδα
Σε συνολικά 16 γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να γίνει στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 82,5 χιλιάδων θεατών.
Τα γήπεδα στις ΗΠΑ
Atlanta Stadium: 71,000 θεατές
Boston Stadium : 40,000 θεατές
Dallas Stadium: 80,000 θεατές
Houston Stadium: 72,220 θεατές
Kansas City Stadium: 76,416 θεατές
Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές
Miami Stadium: 65,326 θεατές
New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές
Philadelphia Stadium: 69,596 – 69,879 θεατές
San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές
Seattle Stadium: 68,740 θεατές
Τα γήπεδα στο Μεξικό
Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές
Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές
Estadio Monterrey: 53,529 θεατές
Τα γήπεδα στον Καναδά
Toronto Stadium: 39,150 θεατές
BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές
- Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
