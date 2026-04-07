Υπουργός Αθλητισμού Ιράν: «Λίγες οι πιθανότητες συμμετοχής μας στο Μουντιάλ»

Η κυβέρνηση του Ιράν θα αποφασίσει για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) μόνο όταν λάβει απάντηση από τη FIFA σχετικά με τη μεταφορά των αγώνων της, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμαλί. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν (FFIRI) έχει κάνει σχετικό αίτημα για τη μεταφορά των τριών αγώνων της ομάδας στη φάση των ομίλων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, επικαλούμενη την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή μαζί με το Ισραήλ σε επιθέσεις που πυροδότησαν έναν συνεχιζόμενο πόλεμο στην περιοχή. Ενδεχόμενο που πάντως φαίνεται να έχει αποκλείσει η FIFA.

Ήδη τον περασμένο μήνα, η FFIRI αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με τη FIFA σχετικά με την αλλαγή έδρας, ενώ το υπουργείο Αθλητισμού του Ιράν απαγόρευσε στις εθνικές και αθλητικές ομάδες συλλόγων να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρεί εχθρικές μέχρι νεωτέρας. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ότι το Ιράν θα παίξει τους αγώνες του όπως έχει προγραμματιστεί.

«Το αίτημά μας προς τη FIFA να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό εξακολουθεί να ισχύει, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση», δήλωσε ο Ντονιαμαλί στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. «Εάν γίνει δεκτή, η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι βέβαιη. Ωστόσο, η FIFA δεν έχει ακόμη απαντήσει. Ως Υπουργός Αθλητισμού, μαζί με την ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, θα διατηρήσουμε την ομάδα ποδοσφαίρου έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνησή μας».

Το Ιράν έχει προγραμματίσει να παίξει τους αγώνες του 7ου ομίλου εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου στο Λος Άντζελες πριν από τον τελευταίο αγώνα του εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ.

Το πρόγραμμα του Ιράν στο Μουντιάλ

Ιράν-Νέα Ζηλανδία 16/6, 04:00 «SoFi Stadium» Ίνγκλγουντ (ΗΠΑ)

Βέλγιο-Ιράν 21/6, 22:00 «SoFi Stadium» Ίνγκλγουντ (ΗΠΑ)

Αίγυπτος-Ιράν 27/6, 06:00 «Lumen Field» Σιάτλ (ΗΠΑ)

Ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει τα πράγματα είναι ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στους 32 του τελικού στο Ντάλας, εάν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ενώ η εθνική ομάδα του Ιράν ήταν ευπρόσδεκτη να παίξει στις ΗΠΑ, αυτό μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τη «ζωή και την ασφάλειά» τους. Αργότερα ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απειλή για τους παίκτες δεν θα προερχόταν από τις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της FIFA, η ασφάλεια πρέπει να παρέχεται στην εν λόγω χώρα», πρόσθεσε ο Ντονιαμαλί. «Ωστόσο, το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται σύντομα και η παροχή εγγυήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι αμφισβητήσιμη». «Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα συμμετοχής του Ιράν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλή. Αλλά, εάν παρασχεθούν οι σχετικές εγγυήσεις ασφαλείας, η κυβέρνησή μας θα λάβει την απόφαση για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η FIFA είναι απίθανο να λάβει τελική απόφαση για το Ιράν μέχρι το συνέδριό της στο Βανκούβερ στις 30 Απριλίου, με την επίσημη θέση της να παραμένει ότι θέλει να συμμετάσχει. Η FIFA έχει την αποκλειστική εξουσία να αποφασίσει ποια χώρα θα αντικαταστήσει το Ιράν εάν δεν συμμετάσχει. Το Ιράκ είναι η επόμενη ασιατική ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη που δεν έχει προκριθεί.