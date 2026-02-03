Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Τι κι αν οι ΗΠΑ εισέβαλαν ήδη σε μία χώρα (Βενεζουέλα) και απειλούν και δεύτερη (Δανία); Τι κι αν έχουν καταπατήσει κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου, λίγους μήνες πριν διοργανώσουν το Μουντιάλ, με την «εξωτερική πολιτική» του Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί, βάσει νόμων και κανονισμών θεσπισμένων εδώ και δεκαετίες, ακόμη και ολόκληρη τη διεξαγωγή της διοργάνωσης; Η FIFA και ο καλός φίλος του POTUS, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχουν τη λύση!

Η οποία λύση, μέσες-άκρες, έχει ως εξής: αντί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να βρεθεί στην… αμήχανη θέση που θα πρέπει -όπως ορίζουν οι ίδιοι οι κανονισμοί και το καταστατικό της- να εξετάσουν επισήμως θέμα αποκλεισμού των ΗΠΑ, της Εθνικής τους ομάδας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της χώρας από τη διεξαγωγή του τουρνουά, είχε τη φαεινή ιδέα να ρίξει στο τραπέζι την ιδέα της «νομιμοποίησης» των προηγούμενων… δεδικασμένων, αυτών ακριβώς που «καίνε» τώρα τις ΗΠΑ. Δηλαδή πρωτίστως την περίπτωση της Ρωσίας που λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ του 2022. Δευτερευόντως, το θέμα του Ισραήλ και των συνεχιζόμενων πιέσεων από τη διεθνή κοινότητα για τον αποκλεισμό του, εν μέσω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Ιφαντίνο στον κόσμο του (Τραμπ)

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είναι ο ίδιος που έθεσε τα συγκεκριμένα θέματα στο τραπέζι των διεθνών ΜΜΕ, προκειμένου να τεστάρει πρώτα τα νερά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αγγλικό Sky News, ρωτήθηκε τα «σωστά» πράγματα και έδωσε φυσικά τις αντίστοιχες απαντήσεις. Δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία «πρέπει» να αξιολογήσει την άρση της απαγόρευσης συμμετοχής των ρωσικών συλλόγων και εθνικών ομάδων σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό που… ενδιαφέρει τόσο τον ίδιο όσο και τη FIFA είναι το «να έχουν τα κορίτσια και αγόρια από την Ρωσία την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης». Καθότι για τη FIFA, δεν έχει σημασία αν η χώρα σου έχει εισβάλει σε μια άλλη, σημασία έχει να μπορείς να παίξεις ανεπηρέαστος ποδόσφαιρο! Συνεχίζοντας, ο Ινφαντίνο εμβάθυνε: «Αυτή η απαγόρευση δεν πέτυχε τίποτα, δημιούργησε μόνο περισσότερο μίσος και απογοήτευση».

Κάπως έτσι, ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA συνεχίζουν να λειτουργούν ως άμεσοι συνεργάτες -για να μην δοθεί ο πιο βαρύς χαρακτηρισμός «υπάλληλοι»- των ΗΠΑ και ως ένας οργανισμός που αντί να έχει σε πρώτο πλάνο το σπορ που υπηρετεί, αποτελεί το φερέφωνο του Αμερικανού προέδρου και ένα «εργαλείο» δημοσίων σχέσεων και υπεράσπισης της πολιτικής του, με παγκόσμια εμβέλεια.

Άπαντες… αθώοι!

«Θα πρέπει να κατοχυρώσουμε στο καταστατικό μας ότι δεν πρέπει ποτέ να απαγορεύουμε σε καμία χώρα να παίζει ποδόσφαιρο λόγω των ενεργειών των πολιτικών ηγετών της», λέει ευθαρσώς στο Sky News ο Ελβετός παράγοντας και κάπου εκεί ουσιαστικά κλείνει το μάτι στο… μεγάλο αφεντικό, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο κακός Πούτιν έκανε ό,τι έκανε, η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία, ωστόσο είναι η ώρα να πάρουν συγχωροχάρτι από τη FIFA, αφού το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ» γυροφέρνει άβολα τη συγκεκριμένη κουβέντα, πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

«Νομίζω ότι στον διχασμένο κόσμο μας χρειαζόμαστε ευκαιρίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν για το πάθος τους για το ποδόσφαιρο», συνεχίζει ο Ιφαντίνο και δίνει τη λύση σε όλα τα προβλήματα του πλανήτη: δεν έχει σημασία αν έχεις… αμολήσει την ICE στη χώρα σου για να δολοφονεί πολίτες «δεύτερης διαλογής» σαν σύγχρονη εκδοχή των Waffen-SS, δεν έχει σημασία αν έχεις κάνει «ντου» σε μια ξένη χώρα για να απαγάγεις και να δικάσεις τον πρόεδρό της, δεν έχει σημασία αν θες να πατήσεις πόδι και σε ευρωπαϊκό έδαφος (σ.σ. Γροιλανδία) για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να σε αγκαλιάσει και να σε αποδεχθεί και κυρίως να μην ανοίγει συζητήσεις που προκαλούν αμηχανία, όπως έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό μιας διοργάνωσης που εκτιμάται ότι θα φέρει έσοδα 3,4 δις δολαρίων. Το μόνο που αρκεί, η μοναδική προϋπόθεση, είναι να… έχεις πάθος για το ποδόσφαιρο!

Την ίδια ώρα βέβαια με την ιδέα για άρση των αποκλεισμών των Ρώσων και τις ατάκες του που περισσότερο θυμίζουν δυστοπικές διαφημιστικές καμπάνιες απολυταρχικών καθεστώτων σε ταινίες φαντασίας, ο Ινφαντίνο δεν θα μπορούσε να μην υπερασπιστεί και την πλευρά του Ισραήλ, λέγοντας ότι μια τέτοια πιθανή απαγόρευση «θα είναι μια ήττα».

Τι περιλαμβάνει το Άρθρο 3 της FIFA και το Άρθρο 2 του ΟΗΕ

Αναλυτικότερα, το Άρθρο 3 του Καταστατικού της FIFA τονίζει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεσμεύεται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με τη «Πολιτική της FIFA για Ανθρώπινα Δικαιώματα», ο οργανισμός είναι κατ’ επέκταση υποχρεωμένος να σεβαστεί την κρατική κυριαρχία όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ΟΗΕ και την απαγόρευση εμπλοκής τρίτων σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

Κατ’ αντιστοιχία, το Άρθρο 2 του ΟΗΕ είναι επίσης εξαιρετικά ξεκάθαρο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου και πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων το οποίο τα κράτη-μέλη του έχουν ιστορικά δεσμευθεί να ακολουθούν, χωρίς περιθώριο για ερμηνείες, παρερμηνείες, παρακάμψεις και… παραθυράκια. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τα κράτη έχουν δεσμευθεί κόντρα στη βία ως μέσο επίλυσης οποιονδήποτε διαφορών, με το πλαίσιο αυτών των κανόνων να θεωρεί δεδομένη την ισότητα όλων των κρατών. Πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να… αποφασίζει για κάποιο άλλο, να επιτηρεί, να δικάζει ή να τιμωρεί, επιβάλλοντας στρατιωτικές, οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Φυσικά, ρητά απαγορεύεται κάθε στρατιωτική ενέργεια στο έδαφος άλλης χώρας, με τη χρήση βίας να επιτρέπεται μονάχα σε καθεστώς άμυνας ή μετά από εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αφού πρώτα θα έχει εξαντληθεί κάθε διπλωματική δίοδος για την επίλυση των οποιονδήποτε διαφορών.

Οι κυρώσεις που ορίζονται από το Καταστατικό

Επιστρέφοντας στο καταστατικό της FIFA, σε αυτό ορίζονται και οι πιθανές κυρώσεις για μια Ομοσπονδία-μέλος -εν προκειμένω αυτή των ΗΠΑ- όταν η πολιτική της χώρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό. Το ενδεχόμενο αποκλεισμού μιας χώρας και μάλιστα ενώ αυτή έχει αναλάβει να διοργανώσει Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγους μόλις μήνες, είναι θεωρητικά κάτι που μπορεί να συμβεί βάσει των κανονισμών της Ομοσπονδίας, ωστόσο εδώ… χωράνε διάφορες ερμηνείες.

Συγκεκριμένα, για να επιβληθεί μια τόσο σοβαρή τιμωρία, πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο της FIFA και να προκύψει πλειοψηφία τουλάχιστον στα 3/4 του συνόλου υπέρ της απόφασης. Κοινώς, τα ανώτατα μέλη της FIFA είναι αυτά που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι.

Οι δύο ερωτήσεις και η απάντηση Ινφαντίνο

Συνεπώς, το πρώτο σημαντικό ερώτημα αφορά στο αν η υπόθεση θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, δηλαδή έστω να τεθεί υπό αμφισβήτηση η φιλοξενία του Μουντιάλ από τις ΗΠΑ μέσω της ερμηνείας όλων των παραπάνω κανονισμών. Το δεύτερο που θα (πρέπει να) ακολουθήσει, είναι το αν θα παρθεί ποτέ μια τέτοια κοσμοϊστορική απόφαση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Η συνέντευξη Ινφαντίνο, φυσικά και απαντά ξεκάθαρα στα παραπάνω ερωτήματα: όχι απλά δεν θα φτάσει να συνεδριάσει η FIFA για την περίπτωση των ΗΠΑ και το Μουντιάλ 2026, αλλά προκειμένου να μην ανοίξει καν τέτοια κουβέντα, αφενός προτίθεται να επιτρέψει σε Ρωσία και Ισραήλ να… παίξουν και πάλι μπαλίτσα, αφετέρου -γιατί όχι αν χρειαστεί- να αλλάξει και ολόκληρο το Καταστατικό της: «Θα πρέπει να κατοχυρώσουμε στο καταστατικό μας ότι δεν πρέπει ποτέ να απαγορεύουμε σε καμία χώρα να παίζει ποδόσφαιρο λόγω των ενεργειών των πολιτικών ηγετών της».

Ο Ινφαντίνο δεν έχει… ακούσει κάτι για πιθανά «μποϊκοτάζ»

Η έκρυθμη κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ που έχει άμεση σχέση με τις πολιτικές μετανάστευσης της χώρας και η ταυτόχρονη «εξωτερική πολιτική» του Τραμπ, έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις που φυσικά «ακουμπούν» και το Μουντιάλ 2026. Η κάτοχος τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων και Νο1 ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δύναμη σε επίπεδο εθνικών ομάδων, Γερμανία, σκέφτεται ενεργά να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση αν οι ΗΠΑ δεν κάνουν πίσω στο θέμα της Γροιλανδίας.

Την ίδια ώρα, για το ίδιο θέμα, στη Δανία έγινε δημοσκόπηση από την ιστοσελίδα της BT, της πιο ιστορικής «εν ζωή» εφημερίδας της χώρας και το 90% δήλωσε επίσης υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ για την Εθνική ομάδα της χώρας ενόψει Μουντιάλ. Αντίστοιχα, στη γειτονική Σουηδία, οι πολίτες της χώρας αποφεύγουν μαζικά προϊόντα «Made in USA» ως αντίδραση τόσο στο θέμα της Γροιλανδίας όσο και την θέση των ΗΠΑ στο Ρωσο-Ουκρανικό.

Όταν όμως ο Τζιάνι Ινφαντίνο ρωτήθηκε από το Sky News για το θέμα των πιθανών μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ποτέ καμία έκκληση για μποϊκοτάζ από επιχειρήσεις ή σε διπλωματικό επίπεδο».

Τα ανέκδοτα της «ειρήνης» και της «ουδετερότητας»

Η μάλλον ιστορική αυτή συνέντευξη του Τζιάνι Ινφαντίνο στο Sky News, περιελάμβανε δύο ακόμη… ανέκδοτα. Το ένα, αφορούσε στο «Βραβείο Ειρήνης» που θέσπισε μέσα σε μία νύχτα η FIFA, προκειμένου να απαλύνει τον πόνο του Ντόναλντ Τραμπ που έχασε το Νόμπελ… στις καθυστερήσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ελβετός, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «αξίζει την τιμή», ενώ μιλώντας για την χειρονομία της Μαρίνα Κορίνα Ματσάντο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025, βρήκε και πάλι τον τρόπο να πλέξει το εγκώμιο του Τραμπ: «Δεν το λέει μόνο ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το λέει και ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Ήταν απαραίτητος στην επίλυση συγκρούσεων και στη διάσωση χιλιάδων ζωών». Συνεχίζοντας, σε μια αποστροφή του λόγου του ο Ινφαντίνο ανέφερε πως το σύνθημα της FIFA, δηλαδή «Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο» είναι κάτι που «συμβαδίζει με την ειρήνη».

«Έτσι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την ειρήνη στον κόσμο, θα πρέπει να το κάνουμε, και για αυτόν τον λόγο, για κάποιο χρονικό διάστημα σκεφτόμασταν αν πρέπει να κάνουμε κάτι για να ανταμείψουμε τους ανθρώπους που κάνουν κάτι». Λίγες εγχώριες δολοφονίες πολιτών και κάνα-δυο εισβολές σε ξένες χώρες αργότερα, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η… βαρύτητα της παραπάνω ατάκας του Ινφαντίνο.

Τέλος, ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε και για το πώς αυτός και η FIFA βοήθησαν να φύγουν οι γυναίκες παίκτριες από το Αφγανιστάν μετά την επανάκτηση της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

«Ήταν και είναι το σωστό. Αυτές οι γυναίκες «αφέθηκαν μόνες τους μετά την αλλαγή καθεστώτος και νιώθαμε ότι ήταν σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα για να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, όλα αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες του Αφγανιστάν που αγαπούν το παιχνίδι. Τελικά, καταφέραμε, όχι μόνο να βοηθήσουμε αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες να βγουν έξω και να τα βοηθήσουμε να έχουν μια νέα ζωή, αλλά και να τους δώσουμε έναν πραγματικό σκοπό στο ποδόσφαιρο. Να τις κάνουμε να ενωθούν, να προπονηθούν και να παίξουν και να εκπροσωπήσουν με κάποιο τρόπο τη χώρα τους με μια ομάδα που ονομάζεται Αφγανές Γυναικείες Ενωμένες. Η FIFA πρέπει απλώς να συμμετέχει. Αλλά να συμμετέχει για όλους. Χωρίς να παίρνει θέση».

«Η FIFA να συμμετέχει για όλους χωρίς να παίρνει θέση». Μια φωτογραφία των δύο ανδρών σε θερμό εναγκαλισμό και το παραπάνω μήνυμα χαραγμένο σε ξύλο ως λεζάντα, θα μπορούσε να γίνει ένα πανέμορφο μικρό κάδρο, ως το επόμενο δώρο γενεθλίων του Τζιάνι Ινφαντίνο στον καλό του φίλο, Ντόναλντ Τραμπ.