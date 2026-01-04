Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά την στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα, πέρα από όλα τα προφανή διεθνή ζητήματα που προκαλεί, μπλέκει άμεσα και την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Μουντιάλ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η επίθεση των Αμερικανών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, έρχεται σε πλήρη ρήξη με το Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ωστόσο το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι το μόνο που «καίει» τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό γιατί οι εξελίξεις αυτές μπλέκουν άμεσα στην κουβέντα και το ποδόσφαιρο.

Και συγκεκριμένα, το Μουντιάλ 2026. Όπως επισημαίνεται τις τελευταίες ώρες στα διεθνή ΜΜΕ, συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού της FIFA «καίνε» τους Αμερικάνους, αποτελώντας βάση για έρευνα και πιθανές κυρώσεις για την Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Κάτι που κατ’ επέκταση, όχι απλά δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ, αλλά υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε μέχρι και να αποκλείσει τις ΗΠΑ από την διεξαγωγή του!

Τι περιλαμβάνει το Άρθρο 3 της FIFA και το Άρθρο 2 του ΟΗΕ

Αναλυτικότερα, το Άρθρο 3 του Καταστατικού της FIFA τονίζει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεσμεύεται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με τη «Πολιτική της FIFA για Ανθρώπινα Δικαιώματα», ο οργανισμός είναι κατ’ επέκταση υποχρεωμένος να σεβαστεί την κρατική κυριαρχία όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ΟΗΕ και την απαγόρευση εμπλοκής τρίτων σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

Κατ’ αντιστοιχία, το Άρθρο 2 του ΟΗΕ είναι επίσης εξαιρετικά ξεκάθαρο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου και πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων το οποίο τα κράτη-μέλη του έχουν ιστορικά δεσμευθεί να ακολουθούν, χωρίς περιθώριο για ερμηνείες, παρερμηνείες, παρακάμψεις και… παραθυράκια. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τα κράτη έχουν δεσμευθεί κόντρα στη βία ως μέσο επίλυσης οποιονδήποτε διαφορών, με το πλαίσιο αυτών των κανόνων να θεωρεί δεδομένη την ισότητα όλων των κρατών. Πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να… αποφασίζει για κάποιο άλλο, να επιτηρεί, να δικάζει ή να τιμωρεί, επιβάλλοντας στρατιωτικές, οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Φυσικά, ρητά απαγορεύεται κάθε στρατιωτική ενέργεια στο έδαφος άλλης χώρας, με τη χρήση βίας να επιτρέπεται μονάχα σε καθεστώς άμυνας ή μετά από εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αφού πρώτα θα έχει εξαντληθεί κάθε διπλωματική δίοδος για την επίλυση των οποιονδήποτε διαφορών.

Σε κίνδυνο οι ΗΠΑ… μέσω Ρωσίας

Επιστρέφοντας στο καταστατικό της FIFA, σε αυτό ορίζονται και οι πιθανές κυρώσεις για μια Ομοσπονδία-μέλος -εν προκειμένω αυτή των ΗΠΑ- όταν η πολιτική της χώρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό. Το ενδεχόμενο αποκλεισμού μιας χώρας και μάλιστα ενώ αυτή έχει αναλάβει να διοργανώσει Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγους μόλις μήνες, είναι θεωρητικά κάτι που μπορεί να συμβεί βάσει των κανονισμών της FIFA, ωστόσο εδώ… χωράνε διάφορες ερμηνείες.

Συγκεκριμένα, για να επιβληθεί μια τόσο σοβαρή τιμωρία, πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο της FIFA και να προκύψει πλειοψηφία τουλάχιστον στα 3/4 του συνόλου υπέρ της απόφασης. Κοινώς, τα ανώτατα μέλη της FIFA είναι αυτά που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Μοιραία, το πρώτο ερώτημα που ακολουθεί είναι αν η υπόθεση θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, δηλαδή έστω να τεθεί υπό αμφισβήτηση η φιλοξενία του Μουντιάλ από τις ΗΠΑ μέσω της ερμηνείας όλων των παραπάνω κανονισμών.

Το δεύτερο προφανώς είναι και το αν θα παρθεί μια τέτοια απόφαση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μια Ομοσπονδία που έχει για πρόεδρο τον Τζιάνι Ινφαντίνο, προσωπικό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, μια Ομοσπονδία που έχει ήδη λάβει τεράστια χορηγικά έσοδα από αμερικανικές πηγές και μια Ομοσπονδία που προσφάτως απένειμε το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης» στην ιστορία της, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για την συμβολή του στην «προώθηση της ενότητας παγκοσμίως»!

Το πρόσφατο δεδικασμένο

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως όσο απίθανο και αν φαίνεται στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να τεθεί όντως υπό αμφισβήτηση το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το… δεδικασμένο που καίει τις ΗΠΑ όντως υπάρχει και είναι εξαιρετικά πρόσφατο. Πρόκειται φυσικά για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Μουντιάλ του 2022, μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Τότε, κάθε ρωσικός σύλλογος και η ρωσική Εθνική ομάδα είχαν αποκλειστεί από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις και πλέον απομένει να φανεί αν η FIFA θα αποφασίσει με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα σε καθετί λέει ή κάνει η αμερικανική πλευρά και ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα πρόσφατα παραδείγματα να είναι πολλά και διάφορα…