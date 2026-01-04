sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04 Ιανουαρίου 2026 | 14:49

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά την στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα, πέρα από όλα τα προφανή διεθνή ζητήματα που προκαλεί, μπλέκει άμεσα και την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Μουντιάλ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η επίθεση των Αμερικανών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, έρχεται σε πλήρη ρήξη με το Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ωστόσο το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι το μόνο που «καίει» τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό γιατί οι εξελίξεις αυτές μπλέκουν άμεσα στην κουβέντα και το ποδόσφαιρο.

Και συγκεκριμένα, το Μουντιάλ 2026. Όπως επισημαίνεται τις τελευταίες ώρες στα διεθνή ΜΜΕ, συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού της FIFA «καίνε» τους Αμερικάνους, αποτελώντας βάση για έρευνα και πιθανές κυρώσεις για την Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Κάτι που κατ’ επέκταση, όχι απλά δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ, αλλά υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε μέχρι και να αποκλείσει τις ΗΠΑ από την διεξαγωγή του!

Τι περιλαμβάνει το Άρθρο 3 της FIFA και το Άρθρο 2 του ΟΗΕ

Αναλυτικότερα, το Άρθρο 3 του Καταστατικού της FIFA τονίζει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεσμεύεται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με τη «Πολιτική της FIFA για Ανθρώπινα Δικαιώματα», ο οργανισμός είναι κατ’ επέκταση υποχρεωμένος να σεβαστεί την κρατική κυριαρχία όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον ΟΗΕ και την απαγόρευση εμπλοκής τρίτων σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

Κατ’ αντιστοιχία, το Άρθρο 2 του ΟΗΕ είναι επίσης εξαιρετικά ξεκάθαρο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου και πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων το οποίο τα κράτη-μέλη του έχουν ιστορικά δεσμευθεί να ακολουθούν, χωρίς περιθώριο για ερμηνείες, παρερμηνείες, παρακάμψεις και… παραθυράκια. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τα κράτη έχουν δεσμευθεί κόντρα στη βία ως μέσο επίλυσης οποιονδήποτε διαφορών, με το πλαίσιο αυτών των κανόνων να θεωρεί δεδομένη την ισότητα όλων των κρατών. Πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να… αποφασίζει για κάποιο άλλο, να επιτηρεί, να δικάζει ή να τιμωρεί, επιβάλλοντας στρατιωτικές, οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Φυσικά, ρητά απαγορεύεται κάθε στρατιωτική ενέργεια στο έδαφος άλλης χώρας, με τη χρήση βίας να επιτρέπεται μονάχα σε καθεστώς άμυνας ή μετά από εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αφού πρώτα θα έχει εξαντληθεί κάθε διπλωματική δίοδος για την επίλυση των οποιονδήποτε διαφορών.

Σε κίνδυνο οι ΗΠΑ… μέσω Ρωσίας

Επιστρέφοντας στο καταστατικό της FIFA, σε αυτό ορίζονται και οι πιθανές κυρώσεις για μια Ομοσπονδία-μέλος -εν προκειμένω αυτή των ΗΠΑ- όταν η πολιτική της χώρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό. Το ενδεχόμενο αποκλεισμού μιας χώρας και μάλιστα ενώ αυτή έχει αναλάβει να διοργανώσει Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγους μόλις μήνες, είναι θεωρητικά κάτι που μπορεί να συμβεί βάσει των κανονισμών της FIFA, ωστόσο εδώ… χωράνε διάφορες ερμηνείες.

Συγκεκριμένα, για να επιβληθεί μια τόσο σοβαρή τιμωρία, πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο της FIFA και να προκύψει πλειοψηφία τουλάχιστον στα 3/4 του συνόλου υπέρ της απόφασης. Κοινώς, τα ανώτατα μέλη της FIFA είναι αυτά που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Μοιραία, το πρώτο ερώτημα που ακολουθεί είναι αν η υπόθεση θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο, δηλαδή έστω να τεθεί υπό αμφισβήτηση η φιλοξενία του Μουντιάλ από τις ΗΠΑ μέσω της ερμηνείας όλων των παραπάνω κανονισμών.

Το δεύτερο προφανώς είναι και το αν θα παρθεί μια τέτοια απόφαση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μια Ομοσπονδία που έχει για πρόεδρο τον Τζιάνι Ινφαντίνο, προσωπικό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, μια Ομοσπονδία που έχει ήδη λάβει τεράστια χορηγικά έσοδα από αμερικανικές πηγές και μια Ομοσπονδία που προσφάτως απένειμε το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης» στην ιστορία της, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για την συμβολή του στην «προώθηση της ενότητας παγκοσμίως»!

Το πρόσφατο δεδικασμένο

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως όσο απίθανο και αν φαίνεται στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να τεθεί όντως υπό αμφισβήτηση το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το… δεδικασμένο που καίει τις ΗΠΑ όντως υπάρχει και είναι εξαιρετικά πρόσφατο. Πρόκειται φυσικά για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Μουντιάλ του 2022, μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Τότε, κάθε ρωσικός σύλλογος και η ρωσική Εθνική ομάδα είχαν αποκλειστεί από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις και πλέον απομένει να φανεί αν η FIFA θα αποφασίσει με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα σε καθετί λέει ή κάνει η αμερικανική πλευρά και ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα πρόσφατα παραδείγματα να είναι πολλά και διάφορα…

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Σάντερλαντ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που δείχνουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Σάντερλαντ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Λίβερπουλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Σύνταξη
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος
in - analysis 04.01.26

Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος

Η δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία εξέφρασε θαυμασμό για τις πράξεις του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά τους», δεν είναι απλώς άστοχη. Είναι θεσμικά επικίνδυνη.

Δρ. Ειρήνη Φασιά
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Κρούει καμπανάκι 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
