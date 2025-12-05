Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ευτυχής. Από σήμερα κρέμεται στον λαιμό του το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, καθώς, όπως είπε ο Τζάνι Ινφαντίνο: «Θέλουμε να δούμε ελπίδα, θέλουμε να δούμε ενότητα, θέλουμε να δούμε ένα μέλλον».

Και πρόσθεσε ο προέδρος της FIFA: «Αυτό θέλουμε να δούμε από έναν ηγέτη και σίγουρα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην υποστήριξή μου για να σας βοηθήσω να επιτύχετε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε».

President Trump was just awarded the FIFA Peace Prize during the 2026 World Cup draw ceremony in Washington, D.C. pic.twitter.com/PQ00Rm7c3d — FearBuck (@FearedBuck) December 5, 2025

Η βράβευση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε στο Κέντρο Κένεντι, όπου πραγματοποιείται η κλήρωση για το επόμενο Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Και είχε όλη τη μεγαλοπρέπεια που δικαιούται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ –έστω και αν παραλάμβανε ένα προαναγγελθέν βραβείο. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η θεσμοθέτησή του, όλοι πίστευαν ότι ο πρώτος βραβευθείς θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος είχε χάσει το Νόμπελ Ειρήνης από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η ειρήνη, το γήπεδο και η μπάλα

Πριν ανεβεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή έπαιξε ένα βίντεο με παιδιά να παίζουν μπάλα. Μια ανδρική φωνή περιέγραφε:

«Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, μια έκκληση για ειρήνη έχει αντηχήσει σε όλους τους πολιτισμούς και τις γενιές. Κάθε έθνος και κάθε πολιτισμός έχει ευχηθεί για ειρήνη, επειδή η ειρήνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται η ευημερία, η ελπίδα, η ασφάλεια και η ενότητα…»

Και συνέχισε: «Όταν υπάρχει ειρήνη, τα παιδιά παντού μπορούν να βρουν ένα γήπεδο και μια μπάλα…»

Ακολούθησε ο Τζάνι Ινφαντίνο, που έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διακηρύσσει ότι έχει τελειώσει πάνω από επτά πολέμους.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα το φορέσω τώρα αμέσως»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε το μετάλλιο και είπε ότι θα το φορούσε αμέσως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύντομη ομιλία τους αποκάλυψε ότι αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του.

Είπε ότι ο ίδιος έχει σώσει «εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές», ενώ δεν παρέλειψε να επαινέσει τον Ινφαντίνο για τον αριθμό των εισιτηρίων που πουλήθηκαν.

«Σώσαμε εκατομμύρια ζωές – στο Κονγκό για παράδειγμα, 10 εκατομμύρια πέθαναν, θα έφταναν τα 10 εκατομμύρια πολύ γρήγορα. Επίσης, με την Ινδία και το Πακιστάν, σταματήσαμε επίσης τους πολέμους λίγο πριν ξεκινήσουν», είπε. Και πρόσθεσε:

«Ο Τζιάνι έχει κάνει απίστευτη δουλειά, έχετε θέσει νέο ρεκόρ στις πωλήσεις εισιτηρίων. Είναι ένας ωραίος φόρος τιμής σε εσάς και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, ή όπως εμείς το ονομάζουμε Soccer. Είναι πέρα ​​από τους αριθμούς που νομίζαμε ότι ήταν δυνατοί».

«Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος τώρα. Οι ΗΠΑ δεν τα πήγαιναν καλά πριν από ένα χρόνο, τώρα είμαστε η πιο ζεστή χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή», κατέληξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέχεια, ανέβηκε ξανά στη σκηνή, μαζί την πρόεδρο του Μεξικού και τον πρωθυπουργό του Καναδά, για να ξεκινήσει η κλήρωση.