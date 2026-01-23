Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ επιμένουν και σχεδιάζουν το πώς θα προσαρτήσουν τη Γροιλανδία για… λόγους εθνικής ασφάλειας, πέντε μήνες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ 2026 πια, η FIFA έχει στα χέρια της μια ακόμη… καυτή πατάτα: η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δύναμη, η Γερμανία, πλέον συζητά ανοιχτά το ενδεχόμενο ακόμη και να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση, αν ο Αμερικανός πρόεδρος εμμείνει στις απειλές του!

Αυτό τουλάχιστον πρότεινε ο Γιούργκεν Χαρντ, μέλος του κυρίαρχου κεντροδεξιού γερμανικού κόμματος, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης Γερμανίας (CDU). Ο συγκεκριμένος πολιτικός μάλιστα μόνο τυχαίος δεν είναι, αφού είναι στενός συνεργάτης του Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, κάτι που καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί ήδη στα υψηλά κλιμάκια της χώρας και δεν είναι απλώς κουβέντα… καφενείου. Ένα ενδεχόμενο που φαίνεται να βρίσκει και σύμφωνο σχεδόν έναν στους δύο Γερμανούς.

Η «βόμβα» έσκασε σε συνέντευξη του Χαρντ στη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, τη Bild, η οποία είχε προφανώς ξεκάθαρη διάθεση να ασκήσει πίεση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA, ώστε να πάρει επιτέλους μια θέση για όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο στις ΗΠΑ. Είτε αυτά αφορούν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στην υπόθεση της εισβολής στη Βενεζουέλα, είτε τώρα στο θέμα της Γροιλανδίας.

Όμως η γερμανική πλευρά δεν σταματά εκεί. Μεταξύ άλλων, ο Χαρντ έκανε λόγο μέχρι και για ενδεχόμενη συνολική ακύρωση του Μουντιάλ, αλλά «…μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν αναθεωρήσει για το θέμα της Γροιλανδίας».

Απώλεια που θα… κοστίσει ακριβά

Βεβαίως, δεν είναι ανάγκη να ακυρωθεί όλο το τουρνουά για να ολοκληρωθεί έτσι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φιάσκο στην Ιστορία. Αντιθέτως, κάτι τέτοιο θα γίνει μονάχα αν οι Γερμανοί όντως κάνουν πράξη την απειλή τους. Η γερμανική Εθνική ομάδα άλλωστε είναι κάτοχος τεσσάρων Μουντιάλ (1954, 1974, 1990, 2014) και προφανώς μια από τις πλέον εμβληματικές φανέλες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα -κάτι που πάντα παίζει ρόλο για την αμερικανική πλευρά- αποτελεί και ένα τεράστιο brand name σε οικονομικό επίπεδο, είτε μιλάμε για αθλητικές χορηγίες και διαφημίσεις. Η Γερμανία είναι πάντα ένας παίκτης-κλειδί στο οικονομικό «παιχνίδι» του ποδοσφαίρου και μια πιθανή απουσία της από το Μουντιάλ, πέρα από το προφανές «χτύπημα» αξιοπιστίας και πρεστίζ, θα αποτελέσει και ένα πλήγμα αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Πως μπλέκει και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία αποτελεί ωστόσο μονάχα την κορυφή του παγόβουνου που ενδέχεται να αρχίσει να λιώνει πολύ γρήγορα στα χέρια της FIFA και του καλού φίλου του προέδρου Τραμπ, Τζιάνι Ινφαντίνο. Πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, η υπόθεση φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, όπως στις Γερμανία, Γαλλία και Δανία και οι διπλωματικές εντάσεις γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες. Και είναι άγνωστο πως θα αντιδράσουν (και) σε ποδοσφαιρικό επίπεδο οι υπόλοιπες χώρες, αν οι Γερμανοί κάνουν πράξη τη δική τους απειλή.

Ένας από τους πιο γνωστούς Άγγλους δημοσιογράφους -και επίσης φίλος του προέδρου Τραμπ- ο Πιρς Μόργκαν, άνοιξε και αυτός δημόσια κουβέντα για το θέμα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από τις πρακτικές της αμερικανικής κυβέρνησης: «Ίσως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ιταλία, θα πρέπει να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από το Μουντιάλ όσο διαπραγματεύονται τους δασμούς με τις ΗΠΑ. Ίσως η απόσυρση των 8 από τα 10 φαβορί της διοργάνωσης να βοηθούσε ορισμένα μυαλά να συγκεντρωθούν…», έγραψε χαρακτηριστικά στο «X» ο Μόργκαν.

Maybe England, France, Spain, Germany, Portugal, Netherlands, Norway and Italy should all pause participation in the World Cup while the various tariff negotiations continue with President Trump? 8 of the 10 favoured teams to win withdrawing might concentrate some minds. — Piers Morgan (@piersmorgan) January 20, 2026

Όλες αυτές οι παραπάνω ιδέες για μαζικό μποϋκοτάζ βεβαίως και δεν είναι φρέσκες. Προσφάτως, αρκετοί εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου διαφόρων χωρών έχουν μιλήσει δημόσια για το ενδεχόμενο, με τελευταίο τον θρυλικό για το αφρικανικό ποδόσφαιρο Γάλλο προπονητή, Κλοντ Λε Ρουά. Προς ώρας, κανείς δεν έχει κάνει πράξη την απειλή του, ωστόσο αν ο χορός ξεκινήσει από μια χώρα σαν τη Γερμανία, πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν θα είναι η μόνη που θα χορέψει. Το ερώτημα είναι αν η πάντα… δύσκαμπτη σε θέματα πολιτικού περιεχομένου FIFA, αποδειχθεί αντίστοιχα «ευλύγιστη».