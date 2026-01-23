sports betsson
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ επιμένουν και σχεδιάζουν το πώς θα προσαρτήσουν τη Γροιλανδία για… λόγους εθνικής ασφάλειας, πέντε μήνες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ 2026 πια, η FIFA έχει στα χέρια της μια ακόμη… καυτή πατάτα: η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δύναμη, η Γερμανία, πλέον συζητά ανοιχτά το ενδεχόμενο ακόμη και να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση, αν ο Αμερικανός πρόεδρος εμμείνει στις απειλές του!

Αυτό τουλάχιστον πρότεινε ο Γιούργκεν Χαρντ, μέλος του κυρίαρχου κεντροδεξιού γερμανικού κόμματος, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης Γερμανίας (CDU). Ο συγκεκριμένος πολιτικός μάλιστα μόνο τυχαίος δεν είναι, αφού είναι στενός συνεργάτης του Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, κάτι που καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί ήδη στα υψηλά κλιμάκια της χώρας και δεν είναι απλώς κουβέντα… καφενείου. Ένα ενδεχόμενο που φαίνεται να βρίσκει και σύμφωνο σχεδόν έναν στους δύο Γερμανούς.

Η «βόμβα» έσκασε σε συνέντευξη του Χαρντ στη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, τη Bild, η οποία είχε προφανώς ξεκάθαρη διάθεση να ασκήσει πίεση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA, ώστε να πάρει επιτέλους μια θέση για όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο στις ΗΠΑ. Είτε αυτά αφορούν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στην υπόθεση της εισβολής στη Βενεζουέλα, είτε τώρα στο θέμα της Γροιλανδίας.

Όμως η γερμανική πλευρά δεν σταματά εκεί. Μεταξύ άλλων, ο Χαρντ έκανε λόγο μέχρι και για ενδεχόμενη συνολική ακύρωση του Μουντιάλ, αλλά «…μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν αναθεωρήσει για το θέμα της Γροιλανδίας».

Απώλεια που θα… κοστίσει ακριβά

Βεβαίως, δεν είναι ανάγκη να ακυρωθεί όλο το τουρνουά για να ολοκληρωθεί έτσι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φιάσκο στην Ιστορία. Αντιθέτως, κάτι τέτοιο θα γίνει μονάχα αν οι Γερμανοί όντως κάνουν πράξη την απειλή τους. Η γερμανική Εθνική ομάδα άλλωστε είναι κάτοχος τεσσάρων Μουντιάλ (1954, 1974, 1990, 2014) και προφανώς μια από τις πλέον εμβληματικές φανέλες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα -κάτι που πάντα παίζει ρόλο για την αμερικανική πλευρά- αποτελεί και ένα τεράστιο brand name σε οικονομικό επίπεδο, είτε μιλάμε για αθλητικές χορηγίες και διαφημίσεις. Η Γερμανία είναι πάντα ένας παίκτης-κλειδί στο οικονομικό «παιχνίδι» του ποδοσφαίρου και μια πιθανή απουσία της από το Μουντιάλ, πέρα από το προφανές «χτύπημα» αξιοπιστίας και πρεστίζ, θα αποτελέσει και ένα πλήγμα αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Πως μπλέκει και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία αποτελεί ωστόσο μονάχα την κορυφή του παγόβουνου που ενδέχεται να αρχίσει να λιώνει πολύ γρήγορα στα χέρια της FIFA και του καλού φίλου του προέδρου Τραμπ, Τζιάνι Ινφαντίνο. Πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, η υπόθεση φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, όπως στις Γερμανία, Γαλλία και Δανία και οι διπλωματικές εντάσεις γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες. Και είναι άγνωστο πως θα αντιδράσουν (και) σε ποδοσφαιρικό επίπεδο οι υπόλοιπες χώρες, αν οι Γερμανοί κάνουν πράξη τη δική τους απειλή.

Ένας από τους πιο γνωστούς Άγγλους δημοσιογράφους -και επίσης φίλος του προέδρου Τραμπ- ο Πιρς Μόργκαν, άνοιξε και αυτός δημόσια κουβέντα για το θέμα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από τις πρακτικές της αμερικανικής κυβέρνησης: «Ίσως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ιταλία, θα πρέπει να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από το Μουντιάλ όσο διαπραγματεύονται τους δασμούς με τις ΗΠΑ. Ίσως η απόσυρση των 8 από τα 10 φαβορί της διοργάνωσης να βοηθούσε ορισμένα μυαλά να συγκεντρωθούν…», έγραψε χαρακτηριστικά στο «X» ο Μόργκαν.

Όλες αυτές οι παραπάνω ιδέες για μαζικό μποϋκοτάζ βεβαίως και δεν είναι φρέσκες. Προσφάτως, αρκετοί εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου διαφόρων χωρών έχουν μιλήσει δημόσια για το ενδεχόμενο, με τελευταίο τον θρυλικό για το αφρικανικό ποδόσφαιρο Γάλλο προπονητή, Κλοντ Λε Ρουά. Προς ώρας, κανείς δεν έχει κάνει πράξη την απειλή του, ωστόσο αν ο χορός ξεκινήσει από μια χώρα σαν τη Γερμανία, πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν θα είναι η μόνη που θα χορέψει. Το ερώτημα είναι αν η πάντα… δύσκαμπτη σε θέματα πολιτικού περιεχομένου FIFA, αποδειχθεί αντίστοιχα «ευλύγιστη».

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη στο Παίδων με γρίπη - Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
