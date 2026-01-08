Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Μια πρωτοποριακή συνεργασία ανακοίνωσε η FIFA, που κατέληξε σε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok η οποία θα αφορά την προβολή του Μουντιάλ 2026. Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία αυτού του είδους στην ιστορία της FIFA και σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η συμφωνία μεταξύ της FIFA και του TikTok θα παρέχει στους χρήστες αποκλειστική πρόσβαση σε πλάνα από τα παρασκήνια ομάδων, συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές, αλλά και ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή. Επίσης θα λανσάρει και ένα μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα για δημιουργούς περιεχομένου.

Ένα από τα κύρια προνόμια για το TikTok θα είναι η δυνατότητα ροής αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απευθείας στην πλατφόρμα και ακόμη και η δημιουργία εσόδων από αυτούς. Η FIFA ελπίζει ότι αυτή η κίνηση θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της πειρατείας.

«Στόχος της FIFA είναι να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του Μουντάλ 2026 με όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς και δεν μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να προωθήσουμε αυτήν την αποστολή κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στην ιστορία από το να κάνουμε το TikTok την προτιμώμενη πλατφόρμα του τουρνουά», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφσρτομ.

Από την πλευρά του το TikTok δήλωσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία με τη FIFA και είναι έτοιμο για μια νέα σελίδα που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για όλους τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, φιλοδοξεί να προσελκύσει νέους οπαδούς του ποδοσφαίρου.

«Το TikTok GamePlan μετατρέπει τη δραστηριότητα των οπαδών σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα για τους αθλητικούς μας συνεργάτες: οι οπαδοί είναι 42% πιο πιθανό να παρακολουθήσουν ζωντανές ροές αγώνων αφού δουν αθλητικό περιεχόμενο στο TikTok. Προσεγγίζουμε μια νέα γενιά οπαδών του ποδοσφαίρου, ειδικά νεαρό και γυναικείο κοινό και μετατρέπουμε αυτό το πάθος σε πραγματική εμπλοκή και πρωτοφανή επίπεδα εμπλοκής», δήλωσε ο Τζέιμς Στάτφορντ, Παγκόσμιος Επικεφαλής Λειτουργιών Περιεχομένου του TikTok.