Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι εγκαινιάζουν νέα ετήσια παγκόσμια βραβεία ποδοσφαίρου

Η FIFA και το Συμβούλιο Αθλητισμού του Ντουμπάι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας νέας ετήσιας απονομής βραβείων, που θα αποτελεί το μοναδικό επίσημο θεσμό αναγνώρισης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αριστείας. Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Αθλητικής Συνόδου που διεξήχθη στο Ντουμπάι, παρόντων του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και της Αυτού Υψηλότητας Σεΐχη Μανσούρ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, προέδρου του Συμβουλίου Αθλητισμού του Εμιράτου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο διάδοχος του θρόνου του Ντουμπάι, Σεΐχης Χάμνταν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από το 2026, η συγκεκριμένη τελετή θα είναι το μοναδικό ετήσιο επίσημο γεγονός απονομής της FIFA και θα συγκεντρώνει τις πιο λαμπρές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου για να τιμηθούν οι κορυφαίοι παίκτες, ομάδες και επιτεύγματα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Όπως δήλωσε ο Τζάνι Ινφαντίνο, η FIFA είναι «ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με το Ντουμπάι, μια πόλη που ζει και αναπνέει ποδόσφαιρο», υπογραμμίζοντας ότι τα νέα βραβεία θα αποτερούν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εκδήλωση – θα είναι ένας καινοτόμος τρόπος να τιμηθεί και να αναγνωριστεί επίσημα η αριστεία εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Σεΐχης Μανσούρ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ επεσήμανε ότι η νέα πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη στενή σχέση μεταξύ του Συμβουλίου Αθλητισμού του Ντουμπάι και της FIFA, που έχει ήδη αποφέρει σημαντικές διεθνείς δράσεις με επίκεντρο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. «Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει το ρόλο του Ντουμπάι ως κόμβου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ενισχύει τη συνεισφορά του στην πρόοδο και το μέλλον του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον πλανήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ντουμπάι να ενδυναμώσει τη θέση του ως διεθνές κέντρο αθλητικών διοργανώσεων και καινοτομίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες των βραβείων, τη διαδικασία υποψηφιοτήτων και τις ημερομηνίες της πρώτης τελετής θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, με τη διοργάνωση να υπόσχεται να προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή και να καθιερωθεί ως το κορυφαίο γεγονός τιμής του διεθνούς ποδοσφαίρου.