FIFA: Οι 16 Ευρωπαίοι διαιτητές που είναι υποψήφιοι για το Μουντιάλ 2026

Όλο και μικραίνει η λίστα των ελίτ διεθνών ευρωπαίων διαιτητών που είναι υποψήφιοι για να σφυρίξουν στο Μουντιάλ 2026, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Ήταν 22, έμειναν 16 και μετά το σεμινάριο που θα διεξαχθεί το διάστημα 2-6 Μαρτίου στο Ντουμπάι αναμένεται να μείνουν 12 διαιτητές.

Παρεμπιπτόντως, ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο (στη φωτογραφία), ο οποίος την Κυριακή (21/12) θα σφυρίξει ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός παρέμεινε στην λίστα, αν και κόπηκαν ρέφερι από κορυφαία πρωταθλήματα! Πρόκειται για τον Γερμανό Ζίμπερτ, τον Ιταλό Γκουίντα, τον Ισπανό Μανθάνο, τον Ολλανδό Γκιουζουμπούγιουκ, ενώ στους κομμένους συμπεριλαμβάνονατι ο Τούρκος Μελέρ και ο Σλοβάκος Κρούζλιακ.

Πάντως, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία έχουν διαιτητή υποψήφιο για το Μουντιάλ 2026 και στην λίστα των εναπομεινάντων. Αναλυτικά:

Διαιτητές (χώρα και ημερομηνία γέννησης):

1. Ιρφάν Πέλτο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 1984)

2. Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία, 1985, φωτογραφία)

3. Άντονι Τέιλορ (Αγγλία, 1978)

4. Φρανσουά Λετεξιέ (Γαλλία, 1989)

5. Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία, 1982)

6. Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία, 1981)

7. Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία, 1982)

8. Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία, 1983)

9. Έσπεν Έσκας (Νορβηγία, 1988)

10. Σίμον Μαρτσίνιακ (Πολωνία, 1981)

11. Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία, 1988)

12. Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία, 1984)

13. Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία, 1979)

14. Χοσέ Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία, 1983)

15. Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία, 1988)

16. Σάντρο Σέρερ (Ελβετία, 1988)

Δεν διατηρήθηκαν από την προεπιλεγμένη λίστα:

1. Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία, 1984)

2. Μάρκο Γκουίντα (Ιταλία, 1981)

3. Σερντάρ Γκιουζουμπούγιουκ (Ολλανδία, 1985)

4. Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία, 1984)

5. Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία, 1984)

6. Χαλίλ Μελέρ (Τουρκία, 1986)

Η υποψηφιότητα του Ευαγγέλου ως VAR

Ο μόνος Έλληνας διαιτητής υποψήφιος για το Μουντιάλ 2026, όπως έχουμε γράψει, είναι ο Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος είναι στην προεπιλογή για VAR. Ο Ευαγγέλου, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι υποψήφιοι, θα πάρουν μέρος σε σεμινάριο που θα γίνει στη Βιέννη, το διάστημα 9-12 Φεβρουαρίου. Από τους 20 της λίστας θα επιλεγούν οι 12-14.