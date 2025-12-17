Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στο ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού ορίστηκε να σφυρίξει ο Βόσνιος Elite διαιτητής της UEFA, Ιρφάν Πελίτο.
Για τα play offs πριν από δύο χρόνια ο Πελίτο είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22) και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 (5/1/21) πριν από 4,5 χρόνια. Παλιότερα σφύριξε και τις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Αστέρας 2-2 (20/2/21), ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Αμέρ Μάτσιτς, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο Πορτογάλος Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνς με τον Κουμπαράκη.
Από εκεί και πέρα, το ΑΕΚ – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Φωτιάς (VAR Ευαγγέλου) και το Ολυμπιακός – Κηφισιά ο Ευαγγέλου (VAR Κουμπαράκης).
Αναλυτικά οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: Παπαδόπουλος (Κορωνάς, Μωυσιάδης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Φωτάς)
ΑΕΛ-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοιτς, Μάτσιτς, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης)
ΑΕΚ-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντανάς, Νταβέλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)
Αστέρας-Άρης: Τσακαλίδης (Οικονόμου, Ψύλλος, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)
Βόλος-Παναιτωλικός: Γιουματζίδης (Διαμαντής, Μάτσας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Πολυχρόνης, Σιδηρόπουλος)
Ολυμπιακός-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Κολλιάκος, Χριστοδούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κατοίκος)
