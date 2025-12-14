Η βαθμολογία στη Super League μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής

Ο Άρης υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0). Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν μόνο πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League φτάνοντας τους 35 βαθμούς, με την ΑΕΚ ωστόσο να έχει πλησιάσει στον έναν.

Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ατρόμητο και παρουσίασε ένα κακό πρόσωπο χάνοντας με 2-0. Η ομάδα του Ραζβάν Λοτσέσκου έχασε τη δεύτερη θέση μένοντας τρίτη με 32 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες πήγαν στους 12 πόντους.

Η ΑΕΚ πέρασε… αέρας από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με 5-0. Συνεπώς η Ένωση ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ και ανέβηκε δεύτερη με 34 πόντους, στο -1 από τον Ολυμπιακό, με τους Αγρινιώτες να μένουν στους 15 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Super League

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Η βαθμολογία της Super League σε 14 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

20/12 16:00 Αστέρας Τρίπολης – Άρης

20/12 18:00 Βόλος – Παναιτωλικός

20/12 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός