Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Κακή εμφάνιση και 2η ήττα για τον δικέφαλο (vid)

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανούσιος και «φλύαρος» σε όλο το παιχνίδι του Περιστερίου και ο Ατρόμητος που ήταν καλοστημένος αμυντικά και αποτελεσματικός στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε, πήρε μια σπουδαία νίκη για την 14η αγωνιστική της Super League με 2-0 (Σταυρόπουλος 17′ και Φαν Βέερτ 90+5πεν.).

Ο δικέφαλος γνώρισε τη μόλις 2η ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα και παρέμεινε έτσι στους 32 βαθμούς (έπεσε στην 3η θέση μετά και τη νίκη της ΑΕΚ στο Αγρίνιο), την ώρα που ο Ολυμπιακός που είναι πρώτος με 34 δοκιμάζεται αυτή την ώρα στο Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Στους 12 βαθμούς πλέον ο Ατρόμητος που πανηγύρισε την 3η του νίκη.

Πως παρατάχθηκαν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ

Για τους γηπεδούχους ο Χουτεσιώτης υπερασπίστηκε την εστία, Κίνι-Ούρονεν κάλυψαν τα άκρα της άμυνας και οι Μανσούρ-Σταυρόπουλος αποτελέσαν τα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ρόλο αμυντικών χαφ είχαν Τσιγγάρας-Μίχορλ, ενώ πίσω από τον φορ Τσαντίλα τη μεσοεπιθετική τριάδα συμπλήρωσαν Μπάκου, Γιουμπιτάνα και Μουτουσαμί.

Για τους φιλοξενούμενους που είδαν τον Ζίφκοβιτς να μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων ο Παβλένκα κάθισε στην εστία, Τέιλορ, Βολιάκο, Κεντζιόρα και Κένι συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προ τα δεξιά, ενώ στη μεσαία γραμμή τα αμυντικά χαφ ήταν Μπιάνκο και Μεϊτέ. Μπροστά τους ρόλο «10αριού» ανέλαβε ο Κωνσταντέλιας, τις πτέρυγες των εξτρέμ κάλυψαν Ντεσπόντοφ και Τάισον και στην κορυφή αγωνίστηκε ο Τσάλοβ.

«Φλύαρη» υπεροχή ο ΠΑΟΚ, άνοιξε το σκορ ο Ατρόμητος

Ο ΠΑΟΚ πατούσε καλύτερα στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς όμως να μπορεί να βρει χώρους ώστε να απειλήσει. Έτσι ο Ατρόμητος που κέρδισε μέτρα στη συνέχεια και απείλησε για πρώτη φορά στο 14′ (σουτ του Μπακού που κόντραρε), άνοιξε το σκορ τρία λεπτά μετά.

Ο Σταυρόπουλος πήρε την κοντινή κεφαλιά από την υποδειγματική εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να αντιδράσει.

Προϋποθέσεις ο δικέφαλος, όχι όμως ευκαιρίες

Μετά το γκολ η ομάδα του Λουτσέσκου έβγαλε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της και πίεσε τους γηπεδούχους που περισσότερο αμύνονταν. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ ναι μεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση λόγω της ποιότητας των Τάισον, Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλια, αλλά αδυνατούσε να φτιάξει πραγματικές τελικές.

Ουσιαστικά οι Θεσσαλονικείς είχαν μια κλασική ευκαιρία, αυτή με τον «Ντέλια» στο 18′, δηλαδή αμέσως μετά τη σέντρα του 1-0.

Παρόμοια εικόνα με ανούσια υπεροχή για τον ΠΑΟΚ

Το δεύτερο μέρος είχε παρόμοια εικόνα με τον πρώτο. Την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει τη «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά την κατοχή, αλλά την περισσότερη ώρα να αναλώνεται στο κομμάτι του γηπέδου μεταξύ της περιοχής του Ατρομητου και της σέντρας. Οι γηπεδούχοι είχαν κλείσει καλά τους περισσότερους χώρους, ενώ καθάρισαν με άνεση και τα αρκετά κόρνερ που κέρδιζαν οι ασπρόμαυροι.

«Ξεθάρρεψε» ο Ατρόμητος και πέτυχε 2ο γκολ

Στο 63′ ο προπονητής του ΠΑΟΚ πέρασε τους Μύθου, Οζντοεφ και Μπάμπα, και στο 75′ πέρασε και τους Ιβανούσετς-Καμαρά, ωστόσο ούτε αυτοί στάθηκαν ικανοί να αλλάξουν το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας του. Οσο η ώρα κυλούσε ο Ατρόμητος έδειχνε όλο και πιο σίγουρος στο χορτάρτι και μάλιστα μετά το 70-’75’ άρχισε να βγαίνει με αξιώσεις στην κόντρα και να ανησυχεί όλο και περισσότερο τον δικέφαλο.

Χαρακτηριστική φάση του 90+1′, όταν οι περιστεριώτες βγήκαν πέντε με δύο στην κόντρα, με τον Μπάκου να βγαίνει σε τετ α τετ με τον Παβλένκα και να στέλνει τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι!

Εν τέλει το δεύτερο γκολ ήρθε στο 90+5′, σαν… κερασάκι στην τούρτα, από εκτέλεση πέναλτι του Φαν Βέερτ. Την εσχάτη των ποινών είχε εξασφαλίσει ο Τζοβαράς είχε μόλις περάσει στο ματς από ανατροπή του από τον Παβλένκα, μετά την ασυνεννοησία του τελευταίου με τον Κένι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμυνα του ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ για μία ακόμη φορά από στημένο κι αυτή τη φορά από μια ομάδα που δεν απειλούσε ιδιαίτερα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Ατρόμητου να κάνει γκολ μία τις λίγες αξιόλογες τελικές που δημιούργησε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Βολιάκο έκανε ένα αχρείαστο φάουλ στο 17΄ από το οποίο προήλθε το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, την οποία έβαλε χωρίς λόγο σε θέση άμυνας. Επίσης ο Τσάλοβ ήταν… άφαντος επιθετικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Τσακαλίδης σωστά δεν άλλαξε την απόφασή του να καταλογίσει κίτρινη κάρτα για θέατρο στην πτώση του Ντεσπόντοφ μέσα στην περιοχή στο 37′, παρά την κλήση του VAR να τσεκάρει τη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Παραλίγο ο Τζήλος από το VAR να υποπέσει σε μέγα λάθος όταν κάλεσε τον διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του για κίτρινη στον Ντεσπόντοφ, στην εσχάτη των ποινών. Εν τέλει ο Τσακαλίδης δεν τον άκουσε και επέμεινε για θέατρο σωστά.

ΣΚΟΡΕΡ:

17′ Σταυρόπουλος, 90+5′ Φαν Βέερτ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Μπάκου (92’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Μεϊτέ (74’ Καμαρά), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς) , Τσάλοβ (63’ Μύθου)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Για την 15η αγωνιστική ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (Κυριακή 21/12, 17:30) και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Κυριακή 21/12, 19:30)