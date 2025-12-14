sports betsson
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Κακή εμφάνιση και 2η ήττα για τον δικέφαλο (vid)
Ο ΠΑΟΚ «εγκλωβίστηκε» στο Περιστέρι από την πολύ καλή άμυνα του Ατρομητου, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 (17' Σταυρόπουλος, 90+5'πεν Φαν Βέερτ, σε παιχνίδι για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ ήταν  ανούσιος και «φλύαρος» σε όλο το παιχνίδι του Περιστερίου και ο Ατρόμητος που ήταν καλοστημένος αμυντικά και αποτελεσματικός στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε, πήρε μια σπουδαία νίκη για την 14η αγωνιστική της Super League με 2-0 (Σταυρόπουλος 17′ και Φαν Βέερτ 90+5πεν.).

Ο δικέφαλος γνώρισε τη μόλις 2η ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα και παρέμεινε έτσι στους 32 βαθμούς (έπεσε στην 3η θέση μετά και τη νίκη της ΑΕΚ στο Αγρίνιο), την ώρα που ο Ολυμπιακός που είναι πρώτος με 34 δοκιμάζεται αυτή την ώρα στο Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Στους 12 βαθμούς πλέον ο Ατρόμητος που πανηγύρισε την 3η του νίκη.

Πως παρατάχθηκαν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ

Για τους γηπεδούχους ο Χουτεσιώτης υπερασπίστηκε την εστία, Κίνι-Ούρονεν κάλυψαν τα άκρα της άμυνας και οι Μανσούρ-Σταυρόπουλος αποτελέσαν τα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ρόλο αμυντικών χαφ είχαν Τσιγγάρας-Μίχορλ, ενώ πίσω από τον φορ Τσαντίλα τη μεσοεπιθετική τριάδα συμπλήρωσαν Μπάκου, Γιουμπιτάνα και Μουτουσαμί.

Για τους φιλοξενούμενους που είδαν τον Ζίφκοβιτς να μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων ο Παβλένκα κάθισε στην εστία, Τέιλορ, Βολιάκο, Κεντζιόρα και Κένι συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προ τα δεξιά, ενώ στη μεσαία γραμμή τα αμυντικά χαφ ήταν Μπιάνκο και Μεϊτέ. Μπροστά τους ρόλο «10αριού» ανέλαβε ο Κωνσταντέλιας, τις πτέρυγες των εξτρέμ κάλυψαν Ντεσπόντοφ και Τάισον και στην κορυφή αγωνίστηκε ο Τσάλοβ.

«Φλύαρη» υπεροχή ο ΠΑΟΚ, άνοιξε το σκορ ο Ατρόμητος
Ο ΠΑΟΚ πατούσε καλύτερα στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς όμως να μπορεί να βρει χώρους ώστε να απειλήσει. Έτσι ο Ατρόμητος που κέρδισε μέτρα στη συνέχεια και απείλησε για πρώτη φορά στο 14′ (σουτ του Μπακού που κόντραρε), άνοιξε το σκορ τρία λεπτά μετά.

Ο Σταυρόπουλος πήρε την κοντινή κεφαλιά από την υποδειγματική εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να αντιδράσει.

Προϋποθέσεις ο δικέφαλος, όχι όμως ευκαιρίες
Μετά το γκολ η ομάδα του Λουτσέσκου έβγαλε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της και πίεσε τους γηπεδούχους που περισσότερο αμύνονταν. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ  ναι μεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση λόγω της ποιότητας των Τάισον, Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλια, αλλά αδυνατούσε να φτιάξει πραγματικές τελικές.

Ουσιαστικά οι Θεσσαλονικείς είχαν μια κλασική ευκαιρία, αυτή με τον «Ντέλια» στο 18′, δηλαδή αμέσως μετά τη σέντρα του 1-0.

Παρόμοια εικόνα με ανούσια υπεροχή για τον ΠΑΟΚ
Το δεύτερο μέρος είχε παρόμοια εικόνα με τον πρώτο. Την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει τη «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά την κατοχή, αλλά την περισσότερη ώρα να αναλώνεται στο κομμάτι του γηπέδου μεταξύ της περιοχής του Ατρομητου και της σέντρας. Οι γηπεδούχοι είχαν κλείσει καλά τους περισσότερους χώρους, ενώ καθάρισαν με άνεση και τα αρκετά κόρνερ που κέρδιζαν οι ασπρόμαυροι.

«Ξεθάρρεψε» ο Ατρόμητος και πέτυχε 2ο γκολ
Στο 63′ ο προπονητής του ΠΑΟΚ πέρασε τους Μύθου, Οζντοεφ και Μπάμπα, και στο 75′ πέρασε και τους Ιβανούσετς-Καμαρά, ωστόσο ούτε αυτοί στάθηκαν ικανοί να αλλάξουν το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας του. Οσο η ώρα κυλούσε ο Ατρόμητος έδειχνε όλο και πιο σίγουρος στο χορτάρτι και μάλιστα μετά το 70-’75’ άρχισε να βγαίνει με αξιώσεις στην κόντρα και να ανησυχεί όλο και περισσότερο τον δικέφαλο.

Χαρακτηριστική φάση του 90+1′, όταν οι περιστεριώτες βγήκαν πέντε με δύο στην κόντρα, με τον Μπάκου να βγαίνει σε τετ α τετ με τον Παβλένκα και να στέλνει τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι!

Εν τέλει το δεύτερο γκολ ήρθε στο 90+5′, σαν… κερασάκι στην τούρτα, από εκτέλεση πέναλτι του Φαν Βέερτ. Την εσχάτη των ποινών είχε εξασφαλίσει ο Τζοβαράς είχε μόλις περάσει στο ματς από ανατροπή του από τον Παβλένκα, μετά την ασυνεννοησία του τελευταίου με τον Κένι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η άμυνα του ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ για μία ακόμη φορά από στημένο κι αυτή τη φορά από μια ομάδα που δεν απειλούσε ιδιαίτερα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Ατρόμητου να κάνει γκολ μία τις λίγες αξιόλογες τελικές που δημιούργησε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Βολιάκο έκανε ένα αχρείαστο φάουλ στο 17΄ από το οποίο προήλθε το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, την οποία έβαλε χωρίς λόγο σε θέση άμυνας. Επίσης ο Τσάλοβ ήταν… άφαντος επιθετικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Τσακαλίδης σωστά δεν άλλαξε την απόφασή του να καταλογίσει κίτρινη κάρτα για θέατρο στην πτώση του Ντεσπόντοφ μέσα στην περιοχή στο 37′, παρά την κλήση του VAR να τσεκάρει τη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Παραλίγο ο Τζήλος από το VAR να υποπέσει σε μέγα λάθος όταν κάλεσε τον διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του για κίτρινη στον Ντεσπόντοφ, στην εσχάτη των ποινών. Εν τέλει ο Τσακαλίδης δεν τον άκουσε και επέμεινε για θέατρο σωστά.

ΣΚΟΡΕΡ:

17′ Σταυρόπουλος, 90+5′ Φαν Βέερτ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Μπάκου (92’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Μεϊτέ (74’ Καμαρά), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς) , Τσάλοβ (63’ Μύθου)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Για την 15η αγωνιστική ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (Κυριακή 21/12, 17:30) και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Κυριακή 21/12, 19:30)

World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο

Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο