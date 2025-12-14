ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.
Επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια για πρώτη φορά στην 11άδα του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του, για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ατρόμητο (18:00) – Εκτός αποστολής ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λόγω ενοχλήσεων.
Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα ψάχνει ο ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε στο Περιστέρι να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 14η -και πρώτη του δευτέρου γύρου- αγωνιστική της Super League.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ – Μπιάνκο, Μεϊτέ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ: Tσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Καμαρά, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Xουτεσιώτης – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ – Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας
Στον πάγκο: Aθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μουντές, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Γκαρθία, Μπάτος, Τζοβάρας
