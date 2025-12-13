Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.
- Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
- Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο και για άλλες δύο Κυριακές – Tο ωράριο λειτουργίας και ποια δεν θα σηκώσουν ρολά
- Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
- Συνελήφθη 35χρονος για δολοφονία γυναίκας στη Δανία – Εντοπίστηκε στην Αθήνα
Με τρεις αναμετρήσεις σε Λιβαδειά, Ηράκλειο και Νίκαια ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος της Super League, με τη 14η αγωνιστική.
Ο Λεβαδειακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και με εντυπωσιακή εμφάνιση επιβλήθηκε με 3-0. Έτσι το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 25 πόντους, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με 8 βαθμούς.
Με το ίδιο σκορ (3-0) επέστρεψε στις νίκες ο ΟΦΗ, κάμπτοντας την αντίσταση του Πανσερραϊκού που συνεχίζει να προβληματίζει με την εικόνα του. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε… ανάσα φτάνοντας τους 12 βαθμούς για την 11η θέση, ενώ οι Σερραίοι είναι τελευταίοι με μόλις 5 πόντους.
Τέλος, χωρίς νικητή και γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Συνεπώς οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 17 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Αρκάδες είναι πια στους 13 βαθμούς και τη 10η θέση.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Super League:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00
Άρης-Ολυμπιακός 20:00
Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00
Η βαθμολογία στη Super League
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
20/12
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 16:00
Βόλος – Παναιτωλικός 18:00
Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30
21/12
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 17:30
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00
22/12
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00
- Άρσεναλ – Γουλβς 2-1: Γλίτωσε την γκέλα και πήγε στο +5
- Ολυμπιακός ONEX – ΑΟΝΣ Μίλων 2-3: Ανατροπή και νίκη στο τάι μπρέικ
- Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
- Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
- Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0: Στο +7 οι «Μπλαουγκράνα» με τον Ραφίνια!
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
- Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0: Νίκη για… Champions League οι «ασπιρίνες»
- Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους γηπεδούχους (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις