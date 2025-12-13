Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Με τρεις αναμετρήσεις σε Λιβαδειά, Ηράκλειο και Νίκαια ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος της Super League, με τη 14η αγωνιστική.

Ο Λεβαδειακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και με εντυπωσιακή εμφάνιση επιβλήθηκε με 3-0. Έτσι το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 25 πόντους, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με 8 βαθμούς.

Με το ίδιο σκορ (3-0) επέστρεψε στις νίκες ο ΟΦΗ, κάμπτοντας την αντίσταση του Πανσερραϊκού που συνεχίζει να προβληματίζει με την εικόνα του. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε… ανάσα φτάνοντας τους 12 βαθμούς για την 11η θέση, ενώ οι Σερραίοι είναι τελευταίοι με μόλις 5 πόντους.

Τέλος, χωρίς νικητή και γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Συνεπώς οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 17 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Αρκάδες είναι πια στους 13 βαθμούς και τη 10η θέση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00

Άρης-Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00

Η βαθμολογία στη Super League

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

20/12

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 16:00

Βόλος – Παναιτωλικός 18:00

Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30

21/12

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 17:30

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00

22/12

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00