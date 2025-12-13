Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0: Βγάζουν μάτια οι Βοιωτοί που κλέβουν την παράσταση στην Super League (vid)

Καλύτερα δεν γίνεται για τον Λεβαδειακό που έλαμψε και κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, στο ντεμπούτο το Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και την ισοπαλία στην Τρίπολη, οι Βοιωτοί επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επιβλήθηκαν με 3-0 στη Θεσσαλική ομάδα, για την 14η αγωνιστική Stoiximan Super League.

Ο Λεβαδειακός, που καθάρισε το ματς στο 61’, κλέβει την παράσταση στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου φιγουράρει στην τέταρτη θέση, έχοντας την καλύτερη επίθεση με 34 γκολ. Η ΑΕΛ γλίτωσε τα χειρότερα καθώς στο 71’ ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε πέναλτι των γηπεδούχων, ενώ παραμένει στην 13η θέση της βαθμολογίας και πρέπει να παλέψει για τη σωτηρία της.

Ο Λεβαδειακός από την αρχή είχε στόχο να επιβάλει τον ρυθμό του και στο 9’ έχασε ευκαιρία, όμως ο Παλάσιος δεν βρήκε τη μπάλα για να την σπρώξει στα δίχτυα, μετά από γύρισμα του Λαγιούς. Στο 16’ έχασε μεγάλη ευκαιρία καθώς κεφαλιά του Μάγκνουσον κόντραρε σε αμυντικό και με σουτ του Μπάλτσι νέα κόντρα σε αμυντικό και κόρνερ.

Μπορεί η ΑΕΛ να έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 36’, που ο Λοντίγκιν απέκρουσε σουτ του Ατανάσοφ και στη συνέχεια μπλόκαρε το γύρισμα του Μούργου, όμως ο Λεβαδειακός είναι αυτός που άνοιξε το σκορ. Το 1-0 έγινε στο 42’ με εκπληκτικό σουτ του Κωστή.

Ο Λεβαδειακός δεν επαναπαύθηκε στο 1-0, ξεκίνησε φουριόζος και στην επανάληψη και λίγο μετά το 60’ «καθάρισε» το ματς με μεγάλη άνεση. Στο 50’ ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε πλασέ του Τσάπρα και στο 56’ ο Λαγιούς έκανε το 2-0 αφού προηγήθηκε κάθετη πάσα του Τσάπρα στον Όζμπολτ που πλάσαρε, απέκρουσε ο γκολκίπερ και ο Ισραηλινός την έστειλε στα δίχτυα.

Η παράσταση του Λεβαδειακού συνεχίστηκε και στο 61’ ο ‘Οζμπολτ πέτυχε το 3-0, καθώς πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο, μετά από κάθετη πάσα του Λαγιούς, και πλάσαρε σε κενή εστία.

Ο Λεβαδειακός θα μπορούσε να ανεβάσει το κοντέρ στο 71’, όμως ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Παλάσιος και στην επαναφορά ο Πεδρόσο έστειλε τη μπάλα άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι Τσάπρας, Λαγιούς, Κωστή και ‘Οζμπολτ ήταν άπιαστοι και σε μεγάλα κέφια. Καλύτερος όλων ο Λαγιούς που δημιούργησε ρήγματα στη δεξιά πλευρά της άμυνας της ΑΕΛ. Ο Λεβαδειακός είχε κατοχή μπάλας 78%!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Κωστή με εκπληκτικό σουτ στο 42’ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του Λεβαδειακού και είχε σαν αποτέλεσμα να δώσει ψυχολογία ενόψει του β’ μέρους, διάστημα που οι φιλοξενούμενοι κατέθεσαν τα όπλα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αποστολάκης δεν μπορούσε να σταματήσει τον Λαγιούς, δεν είχε και βοήθειες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ματσούκας (Εύβοιας) στο 68’ έδωσε επιθετικό φάουλ υπέρ της ΑΕΛ και κλήθηκε στο VAR για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης (Δράμας) κάλεσε τον Ματσούκα σε on field review σε ανατροπή του Παλάσιος από τον Δεληγιαννίδη (68’) και ο ρέφερι του ματς άλλαξε την απόφασή του.

ΣΚΟΡΕΡ: 42’ Κωστή, 56’ Λαγιούς, 61’ ‘Οσμπολτ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος (67’ Φίλων), Τσόκαϊ, Κωστή (87’ Κάτρης), Μπάλτσι (81’ Γκούμας), Παλάσιος, Λαγιούς (67’ Συμελίδης), Όζμπολτ (67’ Πεδρόσο).

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης (72΄Κοσονού), Στάικος (60’ Σουρλής), Πέρες (46’ Αντράντα), Ατανάσοφ (80’ Φαϊζάλ), Μούργος, Τούπτα (60’ Σαγκάλ), Πασάς

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/12 Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός

21/12 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος