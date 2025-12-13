Σημαντικά ματς στη Super League: Αμφίρροπες «μάχες» σε Λιβαδειά, Παγκρήτιο και Νέαπολη
Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα Σάββατο (13/12) η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την οποία ουσιαστικά ξεκινάει ο Β’ Γύρος του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο η ΑΕΚ.
Όσον αφορά τα σημερινά ματς, με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της – τρίτος προπονητής για φέτος μετά τους Γιώργου Πετράκη, Στέλιο Μαλεζά – η ΑΕΛ θα επιδιώξει να κάνει νέο ξεκίνημα. Βέβαια, το έργο της στο «Λάμπρος Κατσώνης» μόνο εύκολο δε θα είναι, αφού ο Λεβαδειακός είναι εξαιρετικός ενώ διαθέτει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας – κι ας μην κέρδισε στις δυο τελευταίες αγωνιστικές. Οι Βοιωτοί παραμένουν στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τον Βόλο, ο οποίος κοντράρεται στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League. Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους φαντάζει ως… ήττα αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’ ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ – ακόμα μία… γκέλα.
Σύγκρουση επαρχιακών ομάδων στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ματς… έξι βαθμών στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας… επτά. Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα βελτίωσε τα πράγματα στα «λιοντάρια».
Στο γήπεδο της Νεάπολης, τέλος, η Κηφισιά περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Μετά από δυο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τέσσερις βαθμούς σε δυο αγωνιστικές. Οι Αρκάδες, από την άλλη, ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα) αλλά οι πολλές ισοπαλίες τους κρατούν πίσω.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΛ
18:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΚ
18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός
21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ
