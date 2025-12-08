Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία του πρώτου γύρου (pic)

Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό και μαζί ο πρώτο γύρος του πρωταθλήματος (αν και υπάρχει το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ).

Πλέον έχουμε την καθαρή εικόνα της βαθμολογία της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να είναι στην κορυφή όντας πρωταθλητής χειμώνα με 34 πόντους. Πίσω του στο -2 είναι ο ΠΑΟΚ που συγκέντρωσε 32 βαθμούς και η ΑΕΚ στο -3 με 31 πόντους, ενώ την τετράδα κλείνει ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός με 22 πόντους.

Στα… ενδιάμεσα πλέι οφ αυτή την στιγμή υπάρχουν ο Βόλος με 22 πόντους, ο Παναθηναϊκός με 19 πόντους και ματς λιγότερο, ο Βόλος με 16 και ο Άρης, επίσης με 16 βαθμούς.

Τέλος, τα πλέι άουτ απαρτίζουν: Παναιτωλικός (15β), Αστέρας Τρίπολης (12β), Ατρόμητος (9β), ΟΦΗ (9β) με ματς λιγότερο, ΑΕΛ Novibet (8β) και Πανσερραϊκός (5β).

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 0-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00

Άρης-Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00